„Bachelorette“-Jessica Paszka zeigt ihren knackigen Hintern

Jessica Paszka zeigt ihren knackigen Hintern (© Jessica Paszka / Instagram)

Wow, was für eine Figur! Aktuell sucht Jessica Paszka als „Bachelorette“ einen Mann fürs Leben. Ihren tollen Körper dürfen jedoch auch ihre Fans sehen und so teilt Jessica einen tollen Schnappschuss via Instagram, der vor allem ihren knackigen Po hervorhebt.

Als „Bachelorette“ hat Jessica Paszka (27) die Qual der Wahl und musste schon einige Männer aus der Show herauswählen. Andere dürfen sich auf weitere Abenteuer mit der hübschen Brünetten freuen. Und wie die neuesten Fotos von Jessica zeigen, scheint es wohl bald in die Wüste zu gehen.

Dort posiert Jessica in einem knappen schwarzen Outfit und heizt den Fans ordentlich ein. Zu einem Leder-Oberteil kombiniert die „Bachelorette“ schwarze kurze Shorts und Ankle-Boots. Dabei zieht vor allem Jessicas knackiger Hintern die Blicke auf sich. Den Fans scheint es zu gefallen, denn diese überhäufen Jessica mit Komplimenten wie „Einfach unbeschreiblich wie hübsch du bist“ und „Wow klasse Bild“.