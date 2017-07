„Bachelorette“ Jessica Paszka hat sich verliebt

„Bachelorette“ Jessica Paszka muss sich entscheiden (© MG RTL D / RTL)

Am Mittwoch ist es soweit. „Bachelorette“ Jessica Paszka entscheidet sich für einen Kandidaten, der die letzte Rose erhält. Dabei soll sogar ein „Ich liebe dich“ fallen. Doch wer wird es hören: Niklas, Johannes oder David?

Bei der letzten Folge der „Bachelorette“ mit Jessica Paszka (27) legt sich RTL richtig ins Zeug. In drei traumhaften Dates lernen sich die Turteltauben noch besser kennen. Danach soll die Entscheidung endlich getroffen werden. Die Vorschau verspricht aber: Schon jetzt können wir uns auf ein „Ich liebe dich“ freuen.

Mit David (27) streichelt Jessica in Südafrika Elefanten, mit Johannes (29) wird im indischen Ozean getaucht und Niklas (28) kommt ihr in der Wüste Kapstadts sehr nahe. Wer wird am Ende die drei magischen Worte hören?

Schließlich folgt auf die drei Dates eine erste Entscheidung. Nur zwei der Kandidaten dürfen sich auf Jessicas Eltern freuen und hoffen, die letzte Rose und damit das Herz der „Bachelorette“ zu gewinnen.