„Bachelorette“: Das sind die 20 Junggesellen

Das sind die 20 Herren, die dieses Jahr um das Herz der „Bachelorette“ werben (© Arya Shirazi / RTL)

Bald startet die Kuppel-Show „Die Bachelorette“ wieder in eine neue Runde und jetzt wurde auch bekannt, welche 20 Herren dieses Jahr um die Gunst der „Bachelorette“ buhlen werden. Wir stellen sie euch vor!

Am 14. Juni ist es wieder soweit: Die vierte Staffel von „Die Bachelorette“ startet auf RTL. Auch dieses Jahr versuchen wieder 20 Single-Männer, das Herz der „Bachelorette“, die angeblich „Bachelor“-Teilnehmerin Jessica Paszka (27) sein soll, im Sturm zu erobern. Die TV-Junggesellin hat dabei zwischen den verschiedensten Typen zu wählen und kann sich über einen Mangel an Vielfalt nicht beschweren. Hier verraten wir euch alles, was ihr über die Herzbuben der diesjährigen Staffel des TV-Formats wissen müsst.

Alex (26): Wenn die „Bachelorette“ ein Faible für harmoniebedürftige Schornsteinfeger aus Berlin hat, ist sie bei Alex an der richtigen Stelle. Wenn sie dann noch etwas für Tattoos und Bart übrig hat, ist der 26-Jährige der perfekte Kandidat für sie.

Alexandre (32): Auszeit in der Sonne gefällig? Mit Marktforscher Alexandre könnte die diesjährige „Bachelorette“ jedes Jahr drei Monate in Brasilien beim Schwiegerpapa verbringen.

Andre (28): Bei Andre geht Liebe durch den Magen. Kann der Projektleiter aus Herten die „Bachelorette“ mit seinen Kochkünsten und seinem Sinn fürs Außergewöhnliche erobern?

Arnold (24): Für Werkzeugmechaniker Arnold soll nach einem Jahr Single-Dasein nun Schluss sein mit der Suche nach der großen Liebe. Wird er der Herzbube der „Bachelorette“?

Basti (34): Die wilden Zeiten sind für Kreuzfahrt-Gastgeber Basti vorbei. Doch abenteuerlustig soll seine Partnerin trotzdem sein.

David (27): Wird die „Bachelorette“ für Schlagzeuger David zum Groupie? Um ihm zu gefalllen, muss sie zum Großteil auf Make-up verzichten und natürlich sein.

Domenico (34): Für den rassigen Italiener steht die Familie an erster Stelle. Mit ihm kann die TV-Julia die Familienplanung angehen.

Jens (35): Als Feuerwehrmann kann Jens das Herz der „Bachelorette“ nicht nur in Flammen setzen, sondern auch wieder löschen. Als Tierfreund hat seine Partnerin alle Karten in der Hand.

Johannes (29): Am Bodensee segeln zu gehen, könnte mit Außendienstmitarbeiter Johannes zu den neuesten Hobbies der „Bachelorette“ gehören.

Julez (26): Bei Julez hätte nicht nur die „Bachelorette“ gute Chancen zu landen, sondern auch der „Bachelor“ - er steht auf Männer und Frauen.

Julian (24): Beim angehenden Lehrer Julian gibt’s noch einiges zu lernen. Dass er unter anderem Sport unterrichtet, sieht man auch seinem trainierten Körper an.

Lukasz (25): Ob bei der „Bachelorette“ und Lukasz wohl die Chemie stimmt? Zumindest kann der Düsseldorfer bald Schülern alles über Chemie und Geschichte beibringen. Es wird sich zeigen, ob er mit der „Bachelorette“ Geschichte schreiben kann.

Manuel (29): Der Würzburger weiß als Arzt Herzen zu verarzten. Kann der Chirurg auch das Herz der „Bachelor“ zu seinem machen?

Marco (28): Vorhang auf für den amtierenden Mr. Rheinland-Pfalz! Doch nicht nur Optik zählt, seine Partnerin muss auch Köpfchen haben.

Martin (25): Als Sohn gehörloser Eltern ist es Kundenberater Martin gewohnt, sich um seine Liebsten zu kümmern. Aber spricht Martin nicht nur Gebärdensprache, sondern auch die Sprache des Herzens der „Bachelorette“?

Michael (25): Der Kölner Michael hat bereits drei Kinder. Doch mit der richtigen Frau an seiner Seite kann die Familienplanung auch gern fortgesetzt werden.

Michi (26): Model Michi gibt sich nicht irgendeiner Frau zufrieden – er stellt hohe Ansprüche an seine Partnerin.

Niklas (28): Businessmann Niklas liebt Kinder und ist oft mit seinen Nichten und Neffen unterwegs. Ob die „Bachelorette“ zur Mama seiner Kids wird?

René (33): Kann der Augenoptiker aus dem Norden Deutschlands die „Bachelorette“ mit seinem Strahlelächeln begeistern und ihr die Augen verdrehen?

Sebastian (31): Der Hannoveraner Fitnesstrainer will sein Playboy-Image hinter sich lassen und sucht nun eine Frau mit Sinn für Familie. Ob die „Bachelorette“ den Single-Mann zähmen kann?

Ab 14. Juni könnt ihr auf RTL verfolgen, wie sich die Junggesellen im Kampf ums Herz der „Bachelorette“ schlagen.