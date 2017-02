„Bachelor“ Sebastian Pannek kündigt Drama für die heutige Folge an

Sebastian und Kattia (© RTL)

Heute Abend um 20.15 Uhr verteilt „Bachelor“ Sebastian Pannek in der vierten Nacht der Rosen wieder seine Blumen. Vorher warten aber noch ein Einzel- und zwei Gruppen-Dates auf die schönen Ladys.

Auch vor der vierten Entscheidungsrunde steht für den „Bachelor“ Sebastian Pannek (30) und eine Dame seiner Wahl wieder ein Einzel-Date an. Der smarte 30-Jährige bittet die schöne Kattia (28), mit ihm den Abend zu verbringen. Zusammen machen die beiden einen Abstecher ins kubanische Viertel von Miami. In Little Havanna bekommen Sebastian und Kattia erst exklusive Tanzstunden, bevor sie den Abend zu zweit ausklingen lassen.

Was dabei auf Sebastian zukommt, hat er wohl nicht erwartet: Kattia macht ihrem Traumprinzen ein tränenreiches Geständnis: Die rassige Latina war bereits verheiratet. Das tragische an der Geschichte, Kattias Ex-Mann ist nur sieben Monate nach der freundschaftlichen Trennung gestorben. „Es gibt Geschichten, die verschlagen selbst mir die Sprache,“ kündigt der Rosenkavalier heute auf seiner Facebook-Seite an.