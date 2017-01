„Bachelor“-Sebastian im Faktencheck: Größe, Beruf, Frauentyp

Sebastian ist der neue Bachelor (© Stefan Gregorowius / RTL)

Am Mittwoch ist es wieder soweit. Der neue Bachelor Sebastian sucht in der siebten Staffel der RTL-Sendung „Der Bachelor“ nach seiner Traumfrau. Wir haben für euch die aktuellen Infos rund um den „Bachelor“ 2017.

Er ist jung, attraktiv, 1,84 Meter groß, dunkelblonde Haare und erfolgreich: Der Rosenkavalier 2017 heißt Sebastian, ist 30 Jahre alt und kommt gebürtig aus Unna. Zurzeit wohnt er in Köln. Dort betreibt Sebastian mit seinem Onkel, dem ehemaligen Fußballprofi Peter Peschel (45), eine Werbeagentur, welche Mittelständischen Unternehmen dabei helfen soll, ihre Online-Präsenz zu stärken. Außerdem modelt der neue Junggeselle schon seit längerer Zeit erfolgreich für viele namhafte Marken.

Doch auf was für einen Typ Frau steht er wohl? Sebastian beschreibt sich selbst als absoluten Familienmenschen. Seine Traumfrau muss also auch zu seiner Familie passen. In einem Interview mit RTL erklärt er: „Es ist doch das Schönste, Zeit mit der Person zu verbringen, die man liebt. Momente und das Leben mit Jemandem zu teilen, verdoppelt das Glück des Einzelnen.“ Auf einen gewissen Typ Frau steht Sebastian nicht: „Optisch habe ich keine bestimmten Typen – sie muss süß sein.“ Sebastian ist ein sehr abenteuerlustiger Mensch, daher sollte seine Traumfrau humorvoll und unternehmungslustig sein.

Egal ob Fußball oder andere sportliche Aktivitäten, Sebastians größtes Hobby ist es, Sport zu treiben und sich somit auch körperlich fit zu halten. Aber nicht nur im Sport ist er motiviert – für ihn steht es an oberster Stelle auch an einer Beziehung zu arbeiten, wenn es mal nicht so gut läuft. „Heutzutage wird so schnell aufgegeben…“ bemängelt er. Daher erwartet er auch von seiner zukünftigen Traumfrau ein offenes Wesen mit starkem Willen.

Ob Sebastian nun unter den 22 Frauen, die in Miami auf ihn warten, seine Traumfrau findet, bleibt offen. Ab dem 1. Februar 2017 kann man seine Suche um 20.15 Uhr auf RTL bei „Der Bachelor“ verfolgen.