„Bachelor“ Paul Janke über das große Promi-Völkerball-Turnier

Paul Janke war 2012 „Der Bachelor“ (© Future Image / imago)

„Bachelor“ Paul Janke gehört zu den Promis, die sich am Wochenende in Teams dem großen Völkerball-Turnier auf ProSieben stellen werden. Im Interview mit „Promipool“ verrät der Ex-Rosenkavalier vorab, welchen „Bachelor“ er gern mit in seinem Team hätte und wie er sich auf das sportliche Highlight vorbereitet hat.

Am Wochenende treten auf ProSieben acht prominente Teams von jeweils sechs Mitgliedern im großen Völkerball-Turnier gegeneinander an. Im Team „Bachelor“ ist neben Christian Tews (36) und Angelina Heger (25) auch Paul Janke (35) mit von der Partie. Im Interview mit „Promipool“ sprach der 35-Jährige offen über seine Vorbereitung auf das Turnier.

Paul Janke: „Ich habe mich eigentlich gar nicht vorbereitet“

Im Hinblick auf das Turnier hat sich der geborene Hamburger vollkommen auf seine natürliche Sportlichkeit verlassen: „Ich war schon immer recht sportlich und Ballsportarten haben mir immer gelegen“, so der „Bachelor“ von Staffel zwei. Auch zu Schulzeiten hat der smarte Single aus der Kuppelshow schon immer zu denjenigen gezählt, die als erstes in die Mannschaft im Sportunterricht gewählt wurden. Dementsprechend hat sich Paul Janke nicht sonderlich auf das sportliche Promi-Event vorbereitet. „Entweder man kann werfen und fangen oder nicht“, so der „Bachelor“ von 2012.

Sebastian Pannek als zukünftige Unterstützung im Völkerball-Team?

Der „Bachelor“ aus der vergangenen Staffel, Sebastian Pannek (30), hätte übrigens laut Paul Janke auch das Zeug zu einem guten Mitglied des Teams „Bachelor“: „Er war Fußballer, hat Bauchgefühl. Ich glaube schon, dass Sebastian sich geeignet hätte“, urteilte der 35-Jährige. Und mit wem feiert Paul Janke, wenn sich sein Team gegen die prominente Konkurrenz durchsetzen kann? Was das angeht, ist der charmante Ex-„Bachelor“ völlig flexibel: „Es sind ja genug Mädels da und ich bin es gewohnt, mit 20 Mädels zu feiern. Ich gucke mal, wer alles da ist.“

Wir drücken Paul Janke und Team „Bachelor“ die Daumen für Samstag und sind gespannt, wer den Sieg holt. Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft 2017 wird am Samstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt.