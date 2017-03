„Bachelor“-Finale: Clea-Lacy hat gewonnen!

Clea-Lacy (© RTL)

Was für eine spannende Show! Sebastian Pannek suchte beim „Bachelor“ mehrere Wochen nach der großen Liebe und hat sie am Ende gefunden. Der sympathische Junggeselle hat sich entschieden und überreichte seine letzte Rose an die hübsche Halbbrasilianerin Clea-Lacy.

Tränen, Spannung, Zickereien und Nervenkitzel: all das gab es in diesem Jahr in der Kuppelshow „Der Bachelor“. Der gutaussehende Rosenkavalier Sebastian Pannek (30) ging für mehrere Wochen auf die Suche nach seiner großen Liebe und hatte in der heutigen Finalsendung die Qual der Wahl. Nur noch Clea-Lacy (25) und Erika (25) waren im Rennen und buhlten um das Herz des smarten Rosenkavaliers.

Sie bekam die letzte Rose: Clea-Lacy

Nachdem beide Kandidatinnen die Eltern von Sebastian kennenlernen durften, lag die Entscheidung am Ende jedoch nur bei Sebastian. Er kürte Veranstaltungskoordinatorin Clea-Lacy zu seiner Angebeteten und gab ihr seine letzte Rose mit den Worten: „Ich habe mich in dich verliebt“. Und das Beste: Die beiden sollen noch ein Paar sein und mittlerweile sogar zusammen in Köln wohnen, wie „Bild“ berichtet.

