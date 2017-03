„Bachelor“-Erika war in ihrer Kindheit lebensgefährlich krank

Das ist „Bachelor“-Kandidatin Erika (© Marie Schmidt / RTL)

„Bachelor“-Kandidatin Erika ist eine der fünf letzten Kandidatinnen, die um das Herz und die Gunst von „Bachelor“ Sebastian Pannek kämpfen. Erika ist ein wahrer Sonnenschein, doch die heute 25–Jährige hat bereits schwere Zeiten hinter sich. Als Kind verbrachte sie die meiste Zeit im Krankenhaus.

„Der Bachelor“-Kandidatin Erika (25) wuchs in Russland auf. Als sie noch ganz klein war, erkrankte die hübsche Blondine an einer schweren Magen-Darm-Erkrankung, die sie mehr als einmal und oft für längere Zeit an ein Krankenhausbett fesselte. Gegenüber „Bild“ sprach Erika nun über diese gefährliche Erkrankung. Grund für ihre Krankheit war dabei vermutlich die Grundwasserverunreinigung. Doch die genaue Ursache konnte von den Ärzten nie herausgefunden werden. Vor allem für Erikas Mutter war die Situation unerträglich. Gegenüber „Bild“ meinte Erika: „Der Zustand war einige Male dramatisch bis lebensgefährlich. Die Erkrankung hatte zur Folge, dass ich kaum bis gar nicht zunehmen konnte. Ich war oft appetitlos und schlapp.“

Erst nach einem Umzug nach Deutschland im Jahr 1996 besserte sich Erikas Zustand langsam. Die heute 25-Jährige meint, dass die Übersiedlung ihre Rettung bedeutet hat. Sie sagt: „Die Kombination aus Klimawechsel, strengeren Qualitätskontrollen und der deutschen Medizin hat es mir ermöglicht, hier ein neues Leben aufzubauen.“

Mittlerweile ist Erika eine gesunde und wunderschöne Frau, die dem „Bachelor“ Sebastian Pannek (30) ganz offensichtlich den Kopf verdreht hat. Der 30-Jährige ist begeistert von Erikas sympathischer Art, doch ob sie am Ende die Rose aller Rosen erhalten wird, bleibt noch abzuwarten. In der Top 3 ist Erika schonmal.

