Babyglow: Amanda Seyfried ist wunderschön schwanger

Schauspielerin Amanda Seyfried zeigt sich an der Seite ihrer kleinen „Zu guter Letzt“-Kollegin Ann'Jewel Lee mit wachsender Babykugel (© Amanda Seyfried / Instagram)

„Mamma Mia“-Darstellerin Amanda Seyfried tut ihre Schwangerschaft sichtlich gut. Das zeigt ein Foto, das sie kürzlich auf ihrem Instagram-Account gepostet hat.

Manche Frauen leiden in ihrer Schwangerschaft unter permanenter Übelkeit, fühlen sich unfassbar schlapp und sehen dementsprechend mitgenommen aus – ganz anders Schauspielerin Amanda Seyfried (31). Die schöne Blondine scheint in ihrer Schwangerschaft regelrecht aufzublühen und sieht dabei wunderschön aus.

Amanda Seyfried: Wunderschön mit großer Babykugel

Das beweist ein Foto der US-Amerikanerin, das sie vor vier Tagen auf ihrem Instagram-Account gepostet hat. Auf dem Pic strahlt die Schauspielerin in einem bordeauxfarbenen Kleid an der Seite ihrer jungen Schauspielkollegin Ann'Jewel Lee, die auch ganz begeistert ist vom großen Babybauch der 31-Jährigen. Zusammen drehten die beiden kürzlich die Komödie „Zu guter Letzt“ mit Hollywood-Star Shirley MacLaine (82).

Ende 2016 wurde bekannt, dass die „Les Misérables“-Darstellerin und ihr Partner Thomas Sadoski (40) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nur wenige Monate zuvor hatten sich die baldigen Eltern verlobt. Kennengelernt haben sich die beiden Schauspieler übrigens, als sie im Off-Broadway-Stück „The Way We Get By“ ein Paar mimten.