Aufgefallen? Diese charakteristische Kleidung tragen die „The Big Bang Theory“-Nerds immer

Die Jungs von „The Big Bang Theory“: „Leonard“, „Sheldon“, „Raj“ und „Howard“ (© Getty Images)

Dass die Outfits der Darsteller in TV-Produktionen stets mit Bedacht gewählt werden, ist nichts Neues. Aber wusstet ihr, nach welchen Regeln die Looks der alles andere als modebewussten Nerds von „The Big Bang Theory“ zusammengestellt werden? Hier verraten wir es euch.

Die Stars aus „The Big Bang Theory“ begeistern seit zehn Jahren ihre Fans mit witzigen Folgen aus dem Leben der Nerds „Sheldon“ (Jim Parsons, 44), „Leonard“ (Johnny Galecki, 42), „Howard“ (Simon Helberg, 36) sowie „Raj“ (Kunal Nayyar, 36). Für den femininen Touch in der Serie und noch mehr Lacher sorgen „Penny“ (Kaley Cuoco, 31), „Amy“ (Mayim Bialik, 41) und „Bernadette“ (Melissa Rauch, 36). Aber nicht nur das humorvolle Konzept hinter dem Format ist gut durchdacht, auch modische Details, wie die Outfits der Darsteller, wurden laut IMDB nicht vernachlässigt.

„The Big Bang Theory“: „Sheldon“ und „Leonard“ setzen auf Kapuzenpulli und Lagen-Look

Jeder Look der vier männlichen Serien-Stars wird nach einem festgelegten Muster zusammengestellt. So trägt Obernerd „Sheldon“ beispielsweise immer ein kurzärmeliges T-Shirt über einem langärmeligen Shirt. Für den hoffnungslosen Romantiker „Leonard“ wählen die Stylisten stets einen Kapuzenpullover, der über einem Shirt oder unter einer Jacke getragen wird. Bei dem indischstämmigen „Raj“ darf die Kombination aus Hemd unter einer Strickjacke beziehungsweise unter einem Pullover nicht fehlen, darüber noch eine Art Sweatjacke und fertig ist „Rajs“ Outfit.

„Howards“ Looks ist von den Beatles inspiriert

„Howards“ Look besteht immer aus einem „Dickie“, das heißt einem rollkragenpulliähnlichen Krageneinsatz, der bereits auf der Brust endet und schon in den Sechzigern bei den Beatles sehr beliebt war. Dieses Kleidungsstück kombiniert der Wannabe-Serien-Don-Juan in der Regel mit einem Hemd oder anderer Oberbekleidung. Ein Alien-Anstecker schmückt als krönender Abschluss meist die linke Seite des „Dickies“ und „Howard“ wäre nicht „Howard“, wenn er nicht sein Faible für auffällig große Gürtelschnallen zur Schau tragen würde.

Wer hätte gedacht, dass die Serienstars von TBBT so bis ins letzte Detail durchgestylt in die Dreharbeiten gehen.

