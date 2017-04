Audrey Hepburn: Das sind die Söhne der Filmlegende

Audrey Hepburn und ihre Söhne Luca (links) und Sean (rechts) (© Zuma Press / imago)

Sie ist eine der wenigen Hollywood-Ikonen, die für immer unvergessen bleiben: Audrey Hepburn verstarb 1993 im Alter von 63 Jahren viel zu früh und hinterließ ihre zwei Söhne Sean und Luca. Zwar waren beide bereits erwachsen, doch der Verlust der Mutter saß lange Zeit tief. Das machen die Halbbrüder fast 25 Jahre nach dem Tod des „Frühstück bei Tiffany“-Stars.

Zweimal war Audrey Hepburn (†63) verheiratet. Ihr erster Mann war der Schauspieler und Regisseur Mel Ferrer (†90), mit dem sie 1954 vor den Traualtar schritt. Damals war die Schauspielerin gerade mit „Ein Herz und eine Krone“ über Nacht zum Star geworden und erhielt direkt mit ihrer ersten Hauptrolle einen Oscar. Nach zahlreichen Filmerfolgen widmete sie sich ab 1960 überwiegend dem Familienleben, als Söhnchen Sean geboren wurde.

Sean Hepburn Ferrer (56) trat später in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern und machte als Filmproduzent Karriere. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Mini-Serie „Cloudstreet“ und der Dokumentarfilm „Racehoss“, bei dem er selbst Regie führte. Nach drei gescheiterten Ehen ist er jetzt mit seiner vierten Frau Karin verheiratet.

2003 veröffentlichte er ein Buch über seine Mutter mit dem Titel „Audrey Hepburn: An Elegant Spirit“. Der „Süddeutschen“ gestand er vor Jahren, dass Audrey ihm „nicht nur Mutter, sondern auch eine phantastische Freundin“ war. Ihre Söhne waren dem Weltstar wichtiger als jeder Erfolg: „Meine Mutter gab ihre Karriere für mich und meinen Halbbruder Luca auf.“

Sohn Luca verrät seine Erinnerungen

Denn 1968 ging die Ehe mit Mel Ferrer in die Brüche und Sean lebte bei seiner Mutter. Schon im folgenden Jahr sagte Audrey Hepburn erneut„Ja“: Diesmal war es der italienische Psychiater Andrea Dotti (†69), mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte. 1970 kam das Kind dieser Liebe, Sohn Luca, zur Welt. Als der Junge zehn Jahre alt war, trennten sich seine Eltern jedoch wieder.

Seans Halbbruder Luca Dotti (47) ist ebenfalls kreativ als Grafiker tätig. Auch er verarbeitete seine Erinnerungen an die geliebte Mutter in einem Buch. Unter dem Titel „Zuhause bei Audrey“ verrät er Rezepte und Lieblingsgerichte des Hollywood-Stars. Im Interview mit der „FAZ“ gab er Einblicke in das Familienleben und die Kochkünste der bodenständigen Ikone: „Für meine Mutter bedeutete Luxus, wenn alle glücklich waren.“