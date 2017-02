Asa Butterfield: So sehr hat er sich verändert

So sieht Asa Butterfield heute aus (© ZUMA Press / imago)

Schauspieler Asa Butterfield wurde durch seine Rollen in „Der Junge im gestreiften Pyjama“ und „Hugo Cabret“ bekannt. Der heute 19-Jährige begann seine schauspielerische Karriere schon unglaublich früh. Bereits mit neun Jahren stand der sympathische Asa zum ersten Mal vor der Kamera. Damals war er noch ein süßer Junge, aber mittlerweile ist Asa erwachsen und ein attraktiver junger Mann geworden.

Asa Butterfield (19) wurde im Jahr 1997 in London geboren. Schon im zarten Kindesalter begann er mit der Schauspielerei, wobei er sich zuerst aufs Theater konzentrierte. Im Jahr 2006 war er im Film „Mein Freund auf vier Pfoten“ erstmals im Fernsehen zu sehen. Von da an war Asas Karriere nicht mehr zu stoppen. 2009 begeisterte Asa als „Bruno“ in der Romanverfilmung „Der Junge im gestreiften Pyjama“ und 2011 brillierte er im Film „Hugo Cabret“.

Im Streifen „Ender’s Game – Das große Spiel“ übernahm er die Rolle des „Ender Wiggin“. Der Film basiert auf einem Roman von Oscar Scott Card und spielt in der Zukunft. Die Welt wurde von Außerirdischen verwüstet und nun plant die Menschheit einen Gegenangriff auf die Aliens. „Ender“ ist ein hochbegabter Junge und soll in einer Militärschule zum Kampf gegen die Außerirdischen eingesetzt werden. Der Film kam im Jahr 2013 in die Kinos und vergrößerte Asas Fangemeinde noch weiter.

Asa ist ein attraktiver junger Mann geworden

Auch heute ist Asa schauspielerisch noch richtig erfolgreich. Zuletzt war er im Film „Den Sternen so nah“ zu sehen. Doch aus dem süßen Teenager ist mittlerweile ein gutaussehender junger Mann geworden. Noch im Jahr 2013 bei der Kinopremiere von „Ender’s Game“ wirkte der heute 19-Jährige richtig kindlich und süß. Sein Gesicht war noch bubenhaft und sein Lächeln wirkte unsicher und schüchtern.

Heute sieht Asa ganz anders aus. Der Schauspieler ist erwachsen geworden und präsentiert sich auch so. Er tritt gerne im adretten Anzug auf – doch nicht nur sein Kleidungsstil hat sich verändert. Der 19-jährige Asa hat härtere und männlichere Gesichtszüge bekommen und alles Kindliche ist aus seinem Lächeln und seinem Blick verschwunden.

