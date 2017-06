Arnold Schwarzenegger: So erwachsen sind seine Kinder

Katherine Schwarzenegger, Christina Schwarzenegger und Christopher Schwarzenegger (© Getty Images)

Arnold Schwarzenegger hat aus seiner Ehe mit Maria Shriver vier Kinder, die alle schon erwachsen sind. Auch das uneheliche Kind mit seiner Hausangestellten ist mittlerweile zu einem Erwachsenen herangereift - und einige seiner Kinder können schon eigene berufliche Erfolge verbuchen.

Es gibt wohl niemanden, der sich so oft neu erfunden hat, wie Arnold Schwarzenegger (69)! Vom österreichischen Schauspieler zum erfolgreichen Hollywood-Star und vom ehemaligen Bodybuilder zum US-Politiker und 38. Gouverneur Kaliforniens. Dabei hat Arnold auch noch eine große Familie gegründet. Sowohl aus seinem Sohn Joseph Baena (19), als auch aus den vier gemeinsamen Kindern mit Ex-Frau Maria Shriver (61) sind mittlerweile erfolgreiche Erwachsene geworden.

Arnold Schwarzenegger hat fünf Kinder

Gemeinsam mit der demokratischen Journalistin und Nichte von John F. Kennedy (†46) hat Arnold vier Kinder: Katherine Eunice (27), Christina Maria Aurelia (25), Patrick Arnold (23) und Christopher Sargent (19). Katherine Eunice studierte Kommunikation an der University of Southern California ist heute eine erfolgreiche Autorin. Aus Christina ist eine wunderschöne junge Frau geworden, die an der Georgetown University in Washington studiert.

Arnolds Sohn Patrick tritt in die Fußstapfen seines Vaters und widmet sich der Schauspielerei. 2015 spielte er eine erste Hauptrolle in der Horrokomödie „Scouts vs. Zombies - Handbuch zur Zombie-Apokalypse“.

Arnold Schwarzenegger: Zwei Söhne in einer Woche

Am 27. September 1997 kam Arnolds und Marias zweiter Sohn Christopher zur Welt. Nach der Trennung des Celebrity-Paares im Jahr 2011 wurde bekannt, dass Arnold am 2. Oktober 1997 noch einen weiteren Sohn bekam: Joseph Baena, der aus einer Affäre mit der jahrelangen Hausangestellten Mildred Patricia Baena stammt.

Obwohl Arnold und Maria seit Jahren getrennt sind, sind die beiden nicht geschieden - und das, obwohl beide neue Partner an ihrer Seite haben. Die Familie soll wichtige Feste rund um die Kinder sogar zusammen feiern - und das ist doch wirklich das Wichtigste.