Armbanduhren-Trends 2017: Für diese Styles ist momentan die beste Zeit

Heutzutage wird die aktuelle Uhrzeit gerne schnell auf dem Handy überprüft, doch eine Armbanduhr bietet dabei viel mehr als die aktuelle Information in welcher Stunde, Minute und Sekunde wir gerade leben. Eine schicke Uhr schmückt ein Handgelenk und kann als Fashionstatement ein echter Eyecatcher sein. Dabei gibt es auch 2017 klare Trends, mit denen alle Modebewussten den Nerv der Zeit treffen können.

Wohl jeder kann sich noch daran erinnern, wie er seine erste Uhr stolz am Handgelenk trug und auch Erwachsene haben immer noch Freude an einer schicken neuen Uhr. Kein Wunder, schließlich lässt sich daran nicht nur die Zeit ablesen, sondern auch viel Modegeschmack beweisen. Natürlich gibt es auch 2017 wieder Trends die den richtigen Style des zeitmessenden Armschmucks bestimmen.

Diese Uhren gehören an schöne Frauenhandgelenke

Damenuhren werden wieder filigraner und femininer. Für die Uhrenform bedeutet das flachere rundere Ziffernblätter und schmalere Armbänder. Diese erstrahlen in Silber- sowie Gold- und Rosetönen, können aber gerne auch aus Leder oder Stoff sein. Der besondere Clou: Uhren mit auswechselbaren Bändern. So lässt sich die Uhr jedem Style anpassen. Aber auch eine schmale Uhr, die mit anderem Armschmuck kombiniert wird, ist momentan extrem in. Tipp: Der absolute Farbfavorit dieses Jahr ist ein kräftiges Blau! Aber auch andere knallige Farben sind absolut hip.

Mit diesen Armbanduhren können Männer punkten

An kräftige Männergelenke gehören dicke Sportuhren – dieses Jahr nicht unbedingt. Auch die aktuellen Männeruhren von Fossil haben kleinere und minimalistischere Formen. Trendmaterialien sind neben den Klassikern Stahl und Gold ebenso das langlebige Titanium. Doch auch Bronze, Keramik und Carbon kommen dieses Jahr zum Einsatz. Zudem finden Holzuhren mehr und mehr Anklang.

Farbtechnisch gehen auch die Herren mit Uhren in einem intensiven Blauton mit der Zeit. Ein weiterer gerngesehener Trend sind Uhren in Schwarz.

Ein besonderer Hingucker sind zudem Uhren, deren Ziffernblatt Einblick in das Innere der Uhr und damit in die faszinierende Mechanik gibt. Auch bei den Männern dürfen die Armbänder wieder mehr aus Leder und Stoff sein. Vor allem gestreifte Stoffbänder sind ein schöner Blickfang.

#couplegoals – Uhren für Verliebte

All diese Trends fließen auch in die neuen Couple Watches also Partneruhren ein. Die Modelle sind aufeinander abgestimmt, aber an das jeweilige Geschlecht angepasst. So kommen die Männeruhren deutlich größer oder in maskulineren Farbtönen daher.