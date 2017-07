Anni-Frid Lyngstad: So geht es der ABBA-Sängerin heute

Anni-Frid Lyngstad: So sieht die ehemalige ABBA-Sängerin heute aus (© Landmark Media / imago)

Mit der Band ABBA und an der Seite der anderen Bandmitglieder Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Agnetha Fältskog wurde die hübsche Anni-Frid Lyngstad in den Siebzigern weltberühmt. Nach dem Ende der tollen Band startete Anni-Frid eine erfolgreiche Solokarriere und auch heute noch geht sie ihrer großen Leidenschaft für die Musik nach. In ihrem Privatleben musste sie einige schwere Rückschläge erfahren.

Von 1972 bis 1982 tourte Anni-Frid Lyngstad (71) mit der Band ABBA durch die ganze Welt. Gemeinsam mit Björn Ulvaeus (72), Benny Andersson (70) und Agnetha Fältskog (67) landete die Sängerin einen Hit nach dem anderen und wird wohl immer unvergesslich bleiben. Doch auch nach der Auflösung der erfolgreichen Band konnte sich Anni-Frid weiterhin im Musik-Business behaupten.

Schon im Jahr 1982 konnte sie unter dem Namen Frida außerhalb der Band ABBA große Erfolge erzielen. Gemeinsam mit der Musiklegende Phil Collins (66) nahm sie das Album „Something’s Going On“ auf und traf damit den Nerv der Fans. Danach plante sie ihr zweites eigenes Album namens „Shine“ und wollte sich ein rockigeres Image zulegen. Anni-Frid schrieb sogar einige Lieder selbst und konnte auch mit dem zweiten Album viele Menschen erreichen. Danach trat sie allerdings nicht mehr so häufig auf, produzierte aber immer wieder Singles. Im Jahr 2010 brachte sie ihre eigene Version von „Morning Has Broken“ auf den Markt und zuletzt veröffentlichte sie im Jahr 2015 die Single „1865“.

Harte Schicksalsschläge im Privatleben von Anni-Frid

Karrieretechnisch kann sich die sympathische Anni-Frid wirklich nicht beklagen. Doch in ihrem Privatleben lief nicht immer alles so gut. Für die heute 71-Jährige war es nicht einfach, den Mann fürs Leben zu finden. Bereits im Alter von nur 17 Jahren heiratete die Sängerin zum ersten Mal, doch die Ehe scheiterte sehr bald. Ihre zweite große Liebe fand Anni-Frid in ihrem Band-Kollegen Benny Andersson, doch auch diese Beziehung ging schließlich in die Brüche. Im Jahr 1992 heiratete sie dann Heinrich Ruzzo Prinz Reuß von Plauen (†49). Doch dieser starb im Jahr 1999 an Krebs.

Aus Anni-Frids erster Ehe gingen die zwei Kinder Ann Lise-Lotte Frederiksson (†31) und Hans Ragnar Frederiksson (54) hervor. Tochter Ann Lise-Lotte kam 1998 bei einem schweren Autounfall ums Leben. Der schreckliche Unfall passierte in den USA und für die damals erst 31–Jährige kam jede Hilfe zu spät. So musste Anni-Frid innerhalb von zwei Jahren sowohl den Tod ihrer Tochter als auch den ihres Ehemanns verkraften.

Mittlerweile kann die 71-Jährige aber wieder lachen. Zu ihrem Glück trägt auch ihre neue Liebe bei. Seit dem Jahr 2008 ist sie mit Henry Smith, 5th Viscount Hambleden (61) zusammen. Die beiden leben sehr zurückgezogen und genießen ihr Privatleben.