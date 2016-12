Annett Louisan: So niedlich sah sie als Kind aus

Sängerin Annett Louisan als Kind (© annettlouisan_official / Instagram)

Na, hättet ihr sie erkannt? Das süße Mädchen auf dem Bild ist Sängerin Annett Louisan! Die „Das Spiel“-Interpretin sah als Kind wirklich goldig aus.

Was für ein süßer Anblick! Annett Louisan (39) postete diesen putzigen Schnappschuss von sich als Kind auf Facebook. Die Sängerin hatte schon damals eine wilde Mähne und den gleichen, niedlichen Gesichtsausdruck wie heute. Die „Das Gefühl“-Interpretin zeigt sich auf dem Foto gewohnt lässig, als würde sie nichts aus der Ruhe bringen.

Zu der Zeit wusste Annett bestimmt noch nicht, was für eine tolle Karriere auf sie zukommen wird. Im Jahr 2015 konnte sie den ECHO als Künstlerin des Jahres national Rock/Pop abstauben und feierte mit Hits wie „Das Spiel“ oder „Das Gefühl“ immense Erfolge. 2016 nahm die Musikerin an der dritten Staffel von „Sing meinen Song“ teil und zog mit ihrer zarten, zauberhaften Stimme alle in ihren Bann.