Anne Wünsche: So sah sie mit süßen 18 Jahren aus

Anne Wünsche (© Anne Wünsche / Facebook)

Einen flachen Bauch wünscht sich doch jede Frau. So auch Anne Wünsche, ehemals aus BTN bekannt. Jetzt zeigt sie auf Facebook, dass auch sie einen straffen Body hatte - allerdings vor ihren zwei Schwangerschaften.

Kennen werden sie die Meisten aus „Berlin - Tag und Nacht“, mittlerweile ist sie erfolgreiche YouTuberin und Zweifach-Mama. Die Rede ist natürlich von Anne Wünsche (25). Die 25-Jährige hat zwei gesunde Kinder auf die Welt gebracht: 2013 und 2015 je ein Mädchen. Dadurch ist Anne aber nicht nur erwachsen geworden, sie hat ihren ehemals flachen Bauch verloren. Die 25-Jährige thematisiert dies selbst auf öffentlichen Kanälen wie YouTube, zuletzt auch auf Facebook.

So postete Anne jetzt ein Bild von sich auf ihrer Facebook-Seite, auf dem sie im Bikini offenbar bei einer Miss-Wahl zu sehen ist. Dabei wird deutlich, dass Anne in den letzten Jahren definitiv zu einer Frau herangewachsen ist. Ihr Gesichtszüge haben sich deutlich verändert. Annes Worte zu dem niedlichen Schnappschuss: „Ich vermisse meinen flachen Bauch! *2010*“ Mit verschmitztem Lächeln hält sie ein Schild mit der Nummer eins in der Hand. Und ja, sie hat tatsächlich einen flachen Bauch. Mittlerweile hat sich dieser ein wenig verändert, wie wir durch vorherige Fotos und Videos von ihr erfahren haben. Und die Fans reagieren sofort.

Dabei werden ganz unterschiedliche Stimmen laut. So schreibt ein weiblicher Fan zum Beispiel: „Nur weil man Kinder hat, ist es keine Entschuldigung, nicht so auszusehen wie man aussehen möchte!!! Sport, gesunde Ernährung und Disziplin.“ Andererseits erntet Anne aber auch Verständnis: „Ich vermisse meinen auch…“ Oder gar: „Ohne das es böse klingt, du siehst tausendmal besser aus und strahlst mehr als auf dem Foto 2010.“