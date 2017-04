Anna Ermakova wird immer hübscher (© Getty Images)

Anna Ermakova sieht man die Ähnlichkeit zu ihrem Vater Boris Becker genau an. Doch so langsam kann sie sich auch abseits von ihm einen Namen machen und war nun bei einer Veranstaltung in Düsseldorf der Stargast.

Anna Ermakova (17) wurde als das uneheliche Kind von Boris Becker (49) und seiner Affäre Angela Ermakova berühmt. In den letzten Jahren konnte sie sich jedoch schon selbst einen Namen machen und startet als Model durch. Mit 14 Jahren hatte Anna ihr Laufstegdebüt für Riani. Seitdem ist sie ein gerngesehener Gast bei der Berliner Fashionweek. Dabei wird Anna Ermakova langsam erwachsen und zeigte sich nun bei der „Beauty Düsseldorf“ in einem stilvollen Schwarz-Weiß-Outfit.

Die Tochter von Boris Becker trug ein schwarzes, weit ausgeschnittenes Top und kombinierte dazu eine sportliche Hose und einen weißen Blazer, den sie sich locker über die Schulter hängte. Dabei lächelte Anna gekonnt in die Kameras und stahl mit ihrem hübschen Aussehen allen anderen die Show.