Ann-Kathrin Brömmel früher: So sah sie zu Beginn ihrer Karriere aus

Ann-Kathrin Brömmel und Mario Götze im Jahr 2014 (© Getty Images)

Ann-Kathrin Brömmel ist die heiße Freundin von Fußballer Mario Götze. Schon seit einigen Jahren ist Ann-Kathrin als Model tätig und mittlerweile super erfolgreich. Im Jahr 2014 stand sie erst am Anfang ihrer Karriere und sah damals auch noch richtig schüchtern und zurückhaltend aus.

Zurzeit fegt die hübsche Ann-Kathrin Brömmel (27) bei „Let's Dance“ übers Parkett. Doch nicht nur beim Tanzen macht die 27–Jährige eine gute Figur – Ann-Kathrin ist ein erfolgreiches und richtig heißes Model. Auf Instagram präsentiert die Freundin von Kicker Mario Götze (24) ihren sexy Body und ist mittlerweile in ganz Deutschland bekannt.

Ann-Kathrin begann schon relativ früh mit dem Modeln. Bereits im Jahr 2012 nahm sie an Heidi Klums (43) Castingshow „Germany's Next Topmodel“ teil, schaffte es aber nur unter die Top 50. Im gleichen Jahr lernte sie ihren Mario kennen und lieben. Im Jahr 2013 schließlich konnte sie einen besonderen Modeljob ergattern. Für das Männermagazin „GQ“ durfte sich die hübsche Ann-Kathrin vor der Kamera räkeln.

Mario Götze ist Ann-Kathrins große Liebe

Im Jahr 2014 stand sie also auch noch relativ am Anfang ihrer Karriere. Damals entstand dieses Foto, das Ann-Kathrin und Mario verliebt und Arm in Arm zeigt. Genauso hübsch wie heute war die 27–Jährige damals schon, doch trotzdem sah sie anders aus. Ihre Haare waren ein wenig dunkler und ihr Style noch nicht so freizügig. Außerdem wirkt sie auf dem Bild schüchterner und mädchenhafter. Nur zurückhaltend und nah an ihren Freund geschmiegt lächelte Ann-Kathrin damals in die Kamera.

Mittlerweile ist aus der süßen Freundin von Mario Götze ein selbstbewusstes und sexy Model geworden. Auf Instagram zeigt sie gerne, was sie hat und verdreht mit ihren heißen Fotos so manchem Mann völlig den Kopf. Doch in echt bekommt sie so heiß und freizügig weiterhin nur Freund Mario zu sehen.