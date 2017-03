Ann-Kathrin Brömmel: Das habt ihr bestimmt noch nicht über das Model gewusst

Ann-Kathrin zeigt sich super sexy im Badeanzug (© annkathrin_vida / Instagram)

Ann-Kathrin Brömmel ist ein super erfolgreiches Model, die hübsche Freundin von Nationalkicker Mario Götze und derzeit ehrgeizige „Let’s Dance“-Kandidatin. Wir verraten euch die wichtigsten Fakten über Ann-Kathrins Leben, wie sie Mario kennenlernte und warum ihr das Tanzen im Blut zu liegen scheint.

Model Ann-Kathrin Brömmel (27) wurde im Jahr 1989 in Kleve geboren. Die hübsche Blondine wuchs gemeinsam mit insgesamt zwei Brüdern namens Sebastian und Nils sowie ihrer Schwester Stephanie auf. Schon im Alter von 16 Jahren begann die natürliche Schönheit zu modeln und nach ihrem Abitur am Willibrord-Gymnasium konzentrierte sie sich ganz auf ihre Modelkarriere.

Mittlerweile ist Ann-Kathrin ein super gefragtes Model, das sich vor Aufträgen kaum retten kann. Sie posierte bereits für „Lascana“, „Lambertz“, „GQ Germany“ und „GQ Mexico“. Außerdem stand die 27-Jährige auch noch für „FHM France“, „FHM UK“ und „Sportmagazin“ vor der Kamera. Doch auch auf Instagram ist die sexy Blondine ein absoluter Star. Ihre heißen Bilder bringen so manchen Mann um den Verstand und bescheren ihr jede Menge bewundernde Kommentare.

Ann-Kathrin hat Erfahrung als Tänzerin

Doch zum Leidwesen aller Männer ist Ann-Kathrin schon vergeben. Seit ganzen fünf Jahren ist die 27-Jährige mit Fußballer Mario Götze (24) glücklich. Die beiden lernten sich über gemeinsame Freunde kennen. Doch bei ihrem ersten Aufeinandertreffen wusste die hübsche Ann-Kathrin gar nicht, was für einem heldenhaften Sportler sie da gerade begegnet ist. Erst ihr Bruder machte sie schließlich ganz aufgeregt darauf aufmerksam, dass Mario ein absoluter Fußball-Star ist, wie sie im Interview mit „Bunte“ erklärte.

Mittlerweile hat die sympathische Ann-Kathrin aber schon mehr Ahnung von Fußball, denn immer wieder feuert sie ihren Liebsten von der Tribüne aus an. Derzeit ist sie allerdings als Tänzerin völlig eingespannt. Bei „Let's Dance“ schwingt sie das Tanzbein und es fällt auf, dass sich Ann-Kathrin dabei gar nicht so schwer tut. Das liegt vermutlich daran, dass die 27-Jährige in ihrer Jugend Ballett- und Gesangsunterricht genommen und somit schon ein gewisses Vorwissen hat. Ob ihr das am Ende vielleicht gar zum „Let’s Dance“-Sieg verhilft, bleibt abzuwarten.