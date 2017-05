Anita Hegerland: So sieht Roy Blacks (†48) Duett-Partnerin heute aus

1973: Anita und Roy stürmen die Charts (© Getty Images)

Die norwegische Sängerin Anita Hegerland wurde in den siebziger Jahren neben Roy Black berühmt. Die damals Zehnjährige sang zusammen mit dem Augsburger Sänger den Hit „Schön ist es auf der Welt zu sein". Auch heute macht Anita Hegerland noch Musik.

Auch vierzig Jahre später ist der Hit von Roy Black (†48) und Anita Hegerland (56) „Schön ist es auf der Welt zu sein" unvergessen. Als damals zehnjährige verzauberte Anita Hegerland das deutsche Publikum. An der Seite von Kult-Star Roy Black spielte sie auch in einigen seiner Filme mit. In dem 1971 erschienen Film „Wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut" sangen die beiden auch den Song „Schön ist es auf der Welt zu sein". Ein Jahr später veröffentlichen Roy Black und Anita den Song „Verliebt und froh und heiter", welcher aber nicht mehr an den großen Erfolg der ersten Single anknüpfen konnte.

Vom Kinder-Star zum norwegischen Pop-Star

In den Siebzigern veröffentlichte Anita Hegerland noch unzählige Lieder, allerdings fast alle auf norwegisch. Anfang der Achtziger entdeckte Hegerland die Pop-Rock-Musik für sich. 1985 veröffentlichte sie zusammen mit dem englischen Musiker Mike Oldfield (63) die Single „Pictures in the Dark", welche ein sehr großer Erfolg wurde. Die beiden Musiker wurden auch privat ein Paar und waren von 1987 bis 1991 zusammen. Aus der Beziehung gehen zwei Kinder hervor, Tochter Greta und Sohn Noah. Zusammen mit Oldfield produzierte Anita Hegerland noch weitere erfolgreiche Songs. Mit ihrem Ex-Freund Jock Loveband hat Anita noch die 17-jährige Tochter Kaya, mit der die 56-Jährige im September 2016 in der Show „Stefanie Hertel –Meine Stars“ gemeinsam auf der Bühne stand.

Bis heute gilt sie als eine der erfolgreichen Pop-Rock-Musikerinnen Norwegens. Insgesamt hat Anita in ihrer Karriere zehn Studioalben veröffentlicht und über sieben Millionen Tonträger verkauft. Ihr letztes Album „45 År Jahre Years In Music" erschien im Jahr 2015.