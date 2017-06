Angelina Kirsch im Bikini: So heiß ist das Curvy Model

Angelina Kirsch im Urlaub (© angelina.kirsch / Instagram)

Wer Curvy Model Angelina Kirsch bis jetzt noch nicht kennt, für den wird es aber höchste Zeit! Diese Frau ist nicht nur wunderschön, sondern auch absolut natürlich, kurvig und selbstbewusst. Neben zahlreichen Bildern aus allerhand Fotoshootings beweisen das auch die Instagram-Bilder der 28-Jährigen.

Heiß, heißer, Angelina Kirsch (28)! So lautet wohl die Devise wenn es um das begehrte deutsche Curvy Model geht. Und sie ist auch wirklich eine echte Schönheit. Von einem Model-Scout während eines Italiens-Urlaubs in Rom 2012 entdeckt, könnte es für die 28-Jährige seitdem nicht besser laufen. Fast hätte sie die Chance auf die große Model-Karriere in den Wind geschlagen, da sie zunächst davon ausging, für den Job erst ordentlich an Gewicht verlieren zu müssen, um auszusehen wie so manches Magermodel. Glücklicherweise aber stellte sich heraus, dass man sie genau so haben wollte, wie sie war: kurvig, weiblich, wunderschön!

Das zeigt Angelina auch gerne auf ihrem Instagram-Account. So wie etwa mittels eines Bikini-Fotos aus ihrem letzten Urlaub. Die selbstbewusste 28-Jährige ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Schönheit keine Einheitsgröße besitzt – und schon gar keiner Size Zero entspricht. Heutzutage sind solche Vorreiter, wie auch ihre amerikanische Kollegin Ashley Graham (29), wichtiger denn je, um den Frauen dieser Welt zu zeigen, was Schönheit nämlich wirklich bedeutet: Sich selbst zu lieben! Und das macht Angelina Kirsch in ihrem blumigen Bikini wirklich ausgezeichnet. Genauso, wie auch bei RTLs zehnter Staffel „Let's Dance“ 2017, bei der die kurvige Schönheit sich bis ins Finale getanzt hat.

