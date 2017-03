Angelina Kirsch: Das ist ihre hübsche Zwillingsschwester

Beauty im Doppelpack: Plus-Size-Model Angelina Kirsch und ihre Zwillingsschwester Madlin (© Angelina Kirsch / Instagram)

Angelina Kirsch ist gerade als Plus-Size-Model dick im Geschäft. Doch die schöne Blondine ist nicht die einzige in der Familie, die Model-Potenzial hat. Ihre Zwillingsschwester Madlin ist ebenfalls ein absoluter Hingucker.

Dass man keine 90-60-90 haben muss, um als Model erfolgreich zu sein, beweist Angelina Kirsch (28) momentan. Die 1,77 m große Schönheit trägt Kleidergröße 42/44 und verdankt ihre Karriere ihren Pfunden. Neben traditionellen Modeunternehmen wie Bonprix oder Ulla Popken arbeitet die 28-Jährige inzwischen zum Beispiel auch für den Online-Versandhändler Zalando und für die schwedische Modekette H&M.

Angelina und Madlin Kirsch - hübsches Schwesternpaar

Was viele aber nicht über das Model mit den Maßen 105-76-113 wissen: Die „Curvy Supermodel“-Jurorin hat auch noch eine attraktive Zwillingsschwester namens Madlin (28). Das zeigt ein Foto, das das kurvige Mannequin in der Vergangenheit mit ihren Fans auf Instagram geteilt hat. Auf dem Pic sieht man Angela und Madlin Kirsch, wie sie zusammen in der englischen Metropole London unterwegs sind. Die Ähnlichkeit der beiden sticht einem dabei sofort ins Auge. Beide Kirsch-Mädels haben volle Lippen, eine niedliche Stupsnase und das gleiche süße Lächeln.

Die gleiche Haarfarbe teilen die Zwillingsschwestern allerdings nicht: Während die „Let's Dance“-Kandidatin auf blonde Mähne setzt, hat sich Schwester Madlin für eine feuerrrote Haarpracht entschieden. Egal ob Rot oder Blond – wir finden, dass beide Schwestern ein echter Männertraum sind.