Angelina Jolie: Erster Auftritt mit ihren Kindern nach der Trennung

Angelina Jolie (© Getty Images)

Angelina Jolie zeigte sich nun erstmals seit der Trennung von Brad Pitt mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit. Gemeinsam besuchten sie die Premiere von Angelinas neuem Film „First They Killed My Father“ in Kambodscha.

Sie kann endlich wieder strahlen! Bei der Premiere ihres neuen Films „First They Killed My Father“ in Kambodscha erschien Angelina Jolie (41) gemeinsam mit ihren sechs Kindern. Es war der erste Auftritt der Schauspielerin mit ihrem Nachwuchs nach der Trennung von Brad Pitt (53), über die es gerüchteweise eine Doku geben soll.

Angelina wie auch ihre Kinder strahlten bei dem Event glücklich in die Kameras und vor allem für die Schauspielerin war dies ein wichtiger Anlass für ihre Rückkehr ins Rampenlicht. Der Film ist nämlich ein Herzensprojekt von ihr. Gegenüber „The Guardian“ erzählt sie: „Ich wollte die Geschichte aus den Augen eines Kindes erzählen, aus der Liebe einer Familie, um die Schönheit des Landes zu zeigen und um zu verstehen, was Maddox‘ Eltern durchmachen mussten.“ Sohn Maddox (15) selbst war an der Produktion auch beteiligt, wie Angelina ergänzt.