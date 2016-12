Angel Flukes: Diesen Mann wird sie bald heiraten

Angel Flukes will ihren Verlobten Lee nächstes Jahr heiraten (© Angel Flukes / Instagram)

Für Angel Flukes ging am Samstagabend ein Traum in Erfüllung. Die Sängerin gewann die zehnte Staffel von „Das Supertalent“. Im großen Finale konnte sie sich gegen elf Mitstreiter durchsetzen. Einer hat ihr dabei sicher besonders fest die Daumen gedrückt, ihr Verlobter Lee.

Angel Flukes (28) kann ihr Glück wohl noch gar nicht fassen. Am Samstagabend konnte sie sich im großen Finale von „Das Supertalent“ gegen elf talentierte Finalisten durchsetzen und gewann den Titel „Supertalent 2016“. Somit warten auf die Sängerin nicht nur ein Auftritt in einer Show in Las Vegas, sondern auch 100.000 Euro. Die ehemalige DSDS-Kandidatin weiß auch schon ganz genau, was sie mit dem Geld machen will, wie sie RTL verriet: „Von dem Gewinn werde ich einen Teil der Hunderettungsstation spenden, für die ich mich engagiere, und im nächsten Jahr gibt es eine Riesenparty zu meiner Hochzeit.“

Nächstes Jahr will Angel Flukes nämlich ihren Verlobten Lee heiraten. Die Wahl-Mallorquinerin zeigt sich auf ihrem Instagram-Profil stets super glücklich mit dem Mann an ihrer Seite. Dort postet sie oft süße Pärchenbilder von sich und ihrem Liebsten. Wo und wann der große Tag stattfinden wird, hat Angel noch nicht verraten.