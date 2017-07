Andrea Berg: Wahnsinns-News von der Schlagersängerin

Andrea Berg (© Future Image / imago)

Für Andrea Berg ist dieses Jahr ein ganz besonderes. Die Schlagersängerin feiert ihr 25-jähriges Jubiläum und hat im Rahmen dessen viele Überraschungen für ihre Fans auf Lager. Neben einem Jubiläumsalbum dürfen sich diese nun auch auf hautnahe Konzerte freuen.

Dass Andrea Berg (51) ihre Fans wichtig sind und sie diesen immer sehr nahe sein will, ist kein Geheimnis. Neben ihren zahlreichen bereits geplanten Konzerten hat sie im Rahmen ihres 25-jährigen Jubiläums nun noch eine weitere Überraschung, welche sie nun auf Facebook verkündete: „Ich habe heute eine ganz besondere Überraschung für Euch! Ich weiß, viele von Euch haben es sich gewünscht. Ein Andrea Berg Konzert erleben, ganz intim und hautnah, so wie früher. Ich möchte euch diesen Wunsch in meinem großen Jubiläumsjahr erfüllen und werde diesen Herbst in ausgesuchten Städten und Hallen einige ganz besondere und hautnahe Konzerte spielen.“

Dabei sollen auf den Konzerten alle Hits aus den letzten 25 Jahren gespielt werden, die man sich auch schon im Vorfeld auf ihrem Jubiläumsalbum anhören kann. Wo und wann die Hautnah-Konzerte stattfinden, steht noch nicht fest. Jedoch können sich die Fans schon jetzt auf ganz intime Konzerte mit Andrea Berg freuen.