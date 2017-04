Andrea Berg und Uli Ferber: Total verliebt beim Echo 2017

Andrea Berg und Uli Ferber Arm in Arm auf dem roten Teppich (© APress / imago)

Beim Echo 2017 erschien Andrea Berg auf dem roten Teppich bis über beide Ohren strahlend. Doch es war nicht nur ihr Echo in der Kategorie Schlager, der ihr so ein Lächeln ins Gesicht zauberte und es war nicht nur das elegante Outfit, das die 51-Jährige erstrahlen ließ. Ihr Ehemann Uli Ferber begleitete Andrea und machte sie damit unglaublich glücklich.

Für Schlagersängerin Andrea Berg (51) wurde die Echo-Verleihung am 6. April 2017 ein voller Erfolg. Die 51-Jährige konnte wieder einmal einen der begehrten Preise abstauben und kann mittlerweile auf acht Echo-Preise stolz sein. Auf dem roten Teppich trat die brünette Schlagerschönheit in einem edlen weißen Hosenanzug auf, der ihre schlanke Figur umspielte und ihr schönes Dekolleté betonte.

Immer an ihrer Seite an diesem Abend war ihr Ehemann Ulrich Ferber (58). Andrea und ihr Uli wirkten dabei richtig verliebt, innig und vertraut. Bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich konnten die beiden kaum die Finger voneinander lassen. Immer wieder legten sie liebevoll die Arme umeinander oder neigten zärtlich ihre Köpfe zueinander.

Seit 2007 sind Andrea und Uli verheiratet

Den ganzen Abend lang bewiesen die beiden Turteltäubchen wie glücklich sie miteinander sind. Vor allem Andrea bekam ihr Grinsen kaum mehr aus dem Gesicht und schien sich in Ulis Nähe richtig wohl zu fühlen. Die 51-Jährige und ihr Ehemann sind damit das perfekte Beispiel dafür, dass die Liebe auch nach unzähligen Ehejahren noch so stark wie am ersten Tag sein kann.

Andrea und Uli sind nämlich nun schon seit ganzen zehn Jahren verheiratet. Im Jahr 2007 gab die Schlagerschönheit ihrem Traummann das Jawort. Ulrich ist als Sportmanager und Hotelier tätig und gründete außerdem das Hotel SG Sonnenhof in Großaspach, wo Andrea und Uli sich auch ihr Liebesnest eingerichtet haben. In die Ehe brachte der erfolgreiche Ulrich zwei Kinder mit. Eine Tochter und den Sohn Andreas Ferber (32), der mittlerweile der Verlobte und Manager von Schlagersängerin Vanessa Mai (24) ist.

