Andrea Berg teilt Retro-Foto zum Karriere-Jubiläum

Andrea Berg bei der Echo-Verleihung 2017 (© Gärtner / imago)

Andrea Berg feiert 25 Jahre erfolgreiche Musikkarriere und natürlich nicht hinter verschlossener Tür. Via Facebook teilt sie Erinnerungen mit ihren Fans und fordert diese sogar auf, mit ihr zusammen kreativ zu werden.

Ganze 25 Jahre Andrea Berg (51). Die Sängerin feiert 2017 ihr Karriere-Jubiläum. Nach einem Vierteljahrhundert ist das auch durchaus berechtigt. 1966 in Krefeld geboren, machte die erfolgreiche Sängerin zunächst eine Ausbildung zur Krankenschwester. Zum Glück für viele Fans aber wurde Andrea 1992 von Produzent Eugen Römer (73) entdeckt. Ab da an ging es steil bergauf. Und so kommt es, dass die Schlagersängerin jetzt schon satte 25 Jahre erfolgreich im Geschäft ist. Angefangen 1992 mit dem ersten Album „Du bist frei“, begeisterte Andrea zuletzt 2016 mit „Seelenleben“.

Anlässlich des Jubiläums postete Andrea auf Facebook ein altes Bild von sich. Mit langer schwarzer Dauerwelle und Comic-Pulli ist sie dabei, laut eigenen Angaben, auf ihrer ersten Rundfunkreise zu sehen. Andrea ruft ihre Anhänger im gleichen Facebook-Post dazu auf, mit ihr zusammen eine „Fan-Chronik zum Jubiläum“ zu erstellen. Hierfür fragt sie nach den Geschichten der Fans, wie sie mit ihr in Berührung gekommen sind und nach weiteren Ideen ihrer Traumpiraten.