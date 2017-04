Andrea Berg: Super sexy in knappem Strandkleid

Andrea Berg super sexy im weißen Strandkleid (© Andrea Berg / Facebook)

Andrea Berg gönnt sich nach ihrer erfolgreichen Tour nun eine kleine Pause in Florida. Nachdem die Sängerin vor wenigen Tagen noch in Las Vegas auf Ideensammlung war, hat sie nun ein paar Tage im Paradies eingeschoben und zeigt sich dabei super sexy in einem knappen Strandkleid.

Andrea Berg (51) ist eine wahre Powerfrau! Während sich andere Stars nach ihren großen Projekten oft eine Pause gönnen, macht Andrea Berg nach ihrer „Seelenbeben“-Tour einfach weiter. Gemeinsam mit ihrem Team ist sie momentan in Amerika. In Las Vegas suchten sie gemeinsam nach neuen Inspirationen und Ideen und wie man die Schlagersängerin kennt, kann man sich schon bald auf tolle Neuigkeiten freuen.

Doch bevor es soweit ist, gönnt sich Andrea Berg nun doch eine kleine Pause und schickt ihren Fans schöne Grüße aus Florida. Doch bei dem Bild, das die Schlagersängerin dazu postet, fällt jegliche Aufmerksamkeit auf sie selbst. Denn Andrea zeigt sich in einem weißen Sommerkleid und sieht darin einfach super aus. Bei diesem Anblick bekommt man selbst schon ein bisschen Lust auf Sonne, Strand und Meer…