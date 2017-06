Andrea Berg: Süße Liebeserklärung an Mann Uli zum 10. Hochzeitstag

Uli Ferber und Andrea Berg an ihrer Hochzeit 2007 (© Getty Images)

Andrea Berg gilt als eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Dieses Jahr feiert die Schlagerkönigin sogar schon ihr 25-jähriges Jubiläum. Einer, der ihr dabei immer an ihrer Seite steht und sie bei ihrer Karriere unterstützt, ist ihr Ehemann Uli Ferber. Mit diesem feierte Andrea nun ihren 10. Hochzeitstag und machte ihrem Uli zu diesem Anlass eine süße Liebeserklärung auf Facebook.

Andrea Berg (51) hat dieses Jahr gleich zwei Jubiläen zum Feiern. Während sie beruflich 25 Jahre nach ihrer ersten Platte nun ein Jubiläumsalbum herausbringt, zu dem sie schon die Lieder verkündet hat, hat sie auch privat etwas wichtiges zu feiern. Gemeinsam mit Ehemann Uli Ferber (58) kann Andrea Berg auf zehn Ehejahre zurückblicken.

Am 27. Juni 2007 gaben sich Andrea Berg und Uli Ferber das Jawort. Seitdem zeigen sie sich immer wieder total verliebt auf Musikveranstaltungen, wie dem Echo 2017, oder privat auf Andreas Facebook-Profil. Dort machte sie ihrem Mann zum 10. Hochzeitstag auch eine süße Liebeserklärung und schreibt: „Ohne meinen Uli wäre dieses Abenteuer Leben nur halb so schön. […] Uli und seine wunderbare Familie sind ein großes Geschenk und ich genieße jede Sekunde, die wir gemeinsam verbringen können.“

Andrea Berg und Uli Ferber feiern 10. Hochzeitstag

Zeit haben die beiden auch an ihrem Hochzeitstag miteinander verbracht, bevor es für Andrea Berg wieder an die Vorbereitungen ihrer „Heimspiel“-Konzerte geht. Dieses findet bald wieder in ihrer Heimat Aspach statt und auch die Termine für das kommende Jahr wurden schon vor Kurzem von der Schlagersängerin veröffentlicht.