Andrea Berg: Schon immer mega sexy auf der Bühne

Andrea Berg 2016 bei „Hello Again“ (© Hofer / imago)

Andrea und ihre Fans verbindet eine ganz besonders innige und persönliche Beziehung. Der Schlagerstar gibt sich stets absolut nahbar und nutzt hierfür auch gerne die sozialen Netzwerke. Aktuell postete sie wieder Bilder aus früheren Zeiten.

Sie hat viele Fans, sehr viele Fans und teilt mit diesen zahlreiche Erinnerungen. Mittlerweile ist Andrea Berg (51) schon seit unglaublichen 25 Jahren im Schlager-Business tätig - und ein echter Vollprofi.

Zuletzt postete die 51-Jährige auf ihrer Facebook-Seite zwei ältere Bilder ihrer selbst. Genauer gesagt Bilder, auf denen sie junge 27 Jahre alt war. Dazu gibt es wie immer liebe Worte an die Fans: „Ist wirklich toll, wie viele schöne, bewegende Geschichten uns verbinden!“ Momentan legt sie „eine Art Tagebuch“, eine Fan-Chronik zum Jubiläum, an, wo Erinnerungsbilder aus den letzten Jahren gesammelt werden sollen. Auch zu den geposteten Bildern findet der Schlagerstar einige Worte: „Schaut, das hier zum Beispiel war 1993 in einem Schützenzelt, mit 27! Das Kleid hab ich noch, passt sogar!“ Das glauben wir ihr gerne, denn Andrea ist nach wie vor in absoluter Topform.