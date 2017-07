Andrea Berg richtet liebevolle Worte an ihre Fans

Andrea Berg und Ulrich Ferber sind ein echtes Traumpaar (© Future Image / imago)

Letzte Woche hatte Andrea Berg einen ganz besonderen Anlass zu feiern: Den zehnten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Uli Ferber. Dies ließ sie natürlich auch ihre Fans wissen und bedankte sich nun in einem liebevollen Post bei diesen für ihre Glückwünsche.

Zehn Jahre sind Andrea Berg (51) und Uli Ferber (58) nun schon verheiratet und feierten dieses Jubiläum im Privaten. Dennoch teilte die Schlagersängerin Erinnerungen von ihrer Hochzeit und machte ihrem Ehemann auf Facebook eine süße Liebeserklärung.

Diese ist natürlich auch Andrea Bergs Fans nicht entgangen und so bekamen die beiden zahlreiche Glückwünsche zu ihrem 10. Hochzeitstag. Für diese bedankte sich Andrea Berg nun in einem liebevollen Eintrag auf Instagram: „Meine Lieben, ich danke euch von Herzen für all die lieben Glückwünsche zu unserem Hochzeitstag. Es macht mich unheimlich glücklich so tolle und liebevolle Fans an meiner Seite zu haben“, schrieb Andrea und teilte dazu einen aktuellen Schnappschuss von sich und ihrem Mann Uli.