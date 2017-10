Andrea Berg: Dieses Outfit war ziemlich knapp

Andrea Berg super sexy bei Carmen Nebel (© STAR-MEDIA / imago)

Was für ein Anblick! Auch mit 51 Jahren ist Andrea Berg immer noch ein echter Hingucker, wie sie am 30. September bei „Willkommen bei Carmen Nebel“ unter Beweis stellte. Dort präsentierte sich die Schlagerqueen in einem ziemlich heißen Outfit.

Am 30. September lud Carmen Nebel (61) bei ihrer Show „Willkommen bei Carmen Nebel“ wieder die Crème de la Crème der nationalen und internationalen Schlager- und Musikstars. So auch Schlagerqueen Andrea Berg (51), die dort ihr 25-Jähriges Bühnenjubiläum feierte.

In einem weißen, knappen Kleid, das an der Seite zwei Schlitze hatte, zog die rassige Schönheit alle in ihren Bann. Vor allem Andreas durchtrainierten Beine kamen dabei perfekt zur Geltung. Bei diesem verführerischen Anblick dürften zahlreiche Männerherzen höher geschlagen haben. Die Sängerin bewies wieder einmal, dass man auch mit 51 noch ein echt heißer Feger sein kann.