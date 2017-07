Andrea Berg: Die Termine für das „Heimspiel 2018“ stehen bereits fest 

Andrea Berg ist auf der Bühne in ihrem Element (© App-Photo / imago)

Erst am vergangenen Wochenende begeisterte Andrea Berg tausende Fans beim Open Air Konzert „Heimspiel 2017“ in ihrer Heimat Aspach, wo sie mit Kind und Mann lebt. Schon jetzt können sich die Fans auf das nächste Jahr freuen, denn gestern wurden bereits die Termine für das nächste Jahr bekanntgegeben!

Schlagerkönigin Andrea Berg (51) lässt ihre Fans nicht lange zappeln - zumindest nicht, was die Termine für ihr „Heimspiel“ in Aspach im nächsten Jahr angeht. Gestern veröffentlichte sie auf ihrer Facebook-Seite nämlich bereits die Konzertdaten: Am 20. und 21. Juli 2018 ist ganz Aspach wieder im Andrea-Berg-Fieber! Auch ihre Tickets können die Fans schon über ein Jahr im Voraus erwerben - und das finden nicht alle Fans gut: „Mit über 600 Kilometern Anreise kann ich leider nicht solange im Voraus planen“, schreibt ein Fan.

Die meisten schreckt die lange Vorlaufzeit nicht ab: „Mein Mann und ich sind natürlich wieder dabei. Wir freuen uns jetzt schon riesig, da stört die Anreise von über 750 Kilometern nicht. Karten und Hotel sind schon unter Dach und Fach!“, und ein anderer findet sogar: „Ein Jahr Vorfreude - das hat doch auch was!“