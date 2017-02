Andrea Berg bricht unglaublichen Rekord!

Andrea Berg (© Sven Simon / imago)

Andrea Berg ist eine der bekanntesten Schlagersängerinnen Deutschlands. Jetzt hat sie einen unglaublichen Rekord gebrochen und ihre Fans freuen sich mit ihrer Andrea.

Schlager-Ikone Andrea Berg (51) hat im Laufe ihrer Karriere schon so manchen Rekord gebrochen. So schaffte sie zum Beispiel 2013 den Eintrag ins „Guiness-Buch der Rekorde“ mit dem am längsten in den deutschen und österreichischen Charts vertretenen „Best of“-Album. Im Jahr 2016 war Andrea mit ihrem Album „Seelenbeben“ die Nummer 1 der Schlager-Jahrescharts.

Und jetzt DAS: Die Schlagersängerin stellt einen neuen, gigantischen Rekord auf. Seit nun unglaublichen 1000 Wochen ist Andrea Berg in den Offiziellen Deutschen Charts vertreten. 24 Wochen davon in den Single- und 976 Wochen in den Album-Charts. Das sind insgesamt über 19 Jahre!

Andrea Berg hat, nachdem sie 1992 ihre atemberaubende Karriere startete, mehr als 13 Millionen Tonträger verkauft. Wirklich eine beachtliche Leistung. Wir gratulieren Andrea ganz herzlich und sind uns sicher, dass sie ihre Fans auch weiterhin mit viel toller Musik begeistern wird.