Ana Ivanovic: Diese News hat sie zu verkünden

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger bei der Bambi-Verleihung 2016 (© Getty Images)

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger gaben sich im Juli dieses Jahres das Jawort. Nun machte die Tennis-Spielerin offenbar einen ersten Schritt in Richtung Familienplanung: Via Facebook verkündete sie ihr Tennis-Aus!

Ana Ivanovic (29) und Bastian Schweinsteiger (32) sind ein absolutes Traumpaar! Im Juli gaben sich die beiden das Jawort und nun sieht es so aus, als würden sie den nächsten Schritt in Richtung Familienplanung wagen. Tennis-Star Ivanovic, die 2008 zwölf Wochen die Nummer eins der Welt war und in dem Jahr auch einen Grand-Slam-Titel für sich gewinnen konnte, verkündete via Facebook ihr Tennis-Aus: „Ich habe mich dazu entschieden, meine Tennis-Karriere zu beenden. Es war eine schwierige Entscheidung, aber es gab im Laufe der Zeit schon so viel zu feiern.“ Weiter erklärt Ana: „Ich war zuletzt viel verletzt. Ich kann aber nicht mehr auf dem hohen Niveau spielen, das ich selbst von mir erwarte.“ Der Familienplanung steht somit wohl nichts mehr im Weg!