Ally Sheedy: So geht es dem Achtziger-Jahre-Teenie-Star heute

Emilio Estevez und Ally Sheedy in „The Breakfast Club“ (© Cinema Publishers Collection / imago)

In den 1980er-Jahren war Ally Sheedy ein absoluter Teenie-Star. Mit „The Breakfast Club“ feierte sie große Erfolge, doch auch heute kann man Ally in der ein- oder anderen Produktion bewundern.

Alexandra Elizabeth „Ally“ Sheedy (55) wurde der breiten Masse als „Allison Reynolds“ aus „The Breakfast Club“ bekannt. Damals war Ally süße 23 Jahre alt und spielte die stille, aber impulsive „Allison“. Heute kann Ally auf eine erfolgreiche Karriere mit einigen Auszeichnungen zurückblicken.

Ally Sheedy: Als Kind schrieb sie ein Buch

Als Tochter einer Autorin bekam Ally neben der Schauspielerei vor allem das Schreiben mit in die Wiege gelegt. Mit zwölf Jahren schrieb sie das Buch „She was Nice to Mice“ („Sie war nett zu Mäusen“), das zu einem Bestseller wurde.

Nach kleineren Fernsehrollen folgte ihr Kino-Debüt in „Bad Boys“ und ihre erfolgreichste Zeit in Produktionen wie „The Breakfast Club“, „WarGames“ und „St. Elmo’s Fire“.

Bis heute steht sie vor der Kamera

Auch wenn die ganz großen Rollen heute ausbleiben ist Ally der Schauspielerei immer treu geblieben. Zuletzt konnte man sie in „X-Men: Apocalypse“ bewundern, außerdem ergatterte sie Rollen in Serien wie „CSI: Crime Scene Investigation“ und „Psych“.

Für ihre Leistungen gewann sie unter anderem einen MTV Movie Award, den Independent Spirit Award und wurde für unzählige weitere Auszeichnungen nominiert.

Im Jahr 1992 heiratete Ally den Schauspieler David Lansburry (56). Gemeinsam haben die beiden eine Tochter, Rebecca (23), die 1994 zur Welt kam. Nach 16 gemeinsamen Ehejahren trennten sich die beiden im Jahr 2008, halten bis heute aber eine freundschaftliche Beziehung. In ihrer Freizeit setzt sich Ally für den Tierschutz ein und lebt seit Jahren vegetarisch.

Gemeinsam mit ihren „The Breakfast Club“-Kollegen ist Ally aufgrund ihrer positiven Ausstrahlung ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen Hollywoods und wird ihre Fans wohl auch in Zukunft noch mit ihrer Schauspielerei begeistern.