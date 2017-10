„Alles was zählt“: So wird Gil Ofarims Gastauftritt

Franziska Benz als „Michelle“ und Gil Ofarim (© Kai Schulz / RTL)

Er kann singen, tanzen – und jetzt auch schauspielern? Das will Gil Ofarim mit seiner Gastrolle in „Alles was zählt“ beweisen. Die Musik darf dabei jedoch auch nicht fehlen!

Gil Ofarim (35) hat viele Talente. Jetzt kann man anscheinend auch noch die Schauspielerei dazu zählen. Am Donnerstagabend wird der „Let’s Dance“-Sieger bei „Alles was zählt“ zu sehen sein. Trotzdem bleibt er seiner großen Leidenschaft, der Musik, treu. Gil Ofarim wird in der Soap nämlich seine neue Single „Still here“ präsentieren.

Gil Ofarim gibt Liebes-Tipps

Außerdem gibt seine Figur Liebesratschläge. Und zwar an „Michelle“ (Franziska Benz, 28). Die kann „Ronny“ (Bela Klentze, 29) nicht vergessen und bekommt nun von Gil Ofarims Rolle den Tipp, mit ihm zu reden. Wie dieses Gespräch enden wird, seht ihr heute Abend um 19.05 Uhr bei „Alles was zählt“ auf RTL.

Nach seinem Gastauftritt geht es übrigens auch für Gil Ofarim direkt aufregend weiter. Der 35-Jährige kündigte bereits eine Tour für 2018 an und wird sowohl in der RTL-Show „Ninja Warrior Germany“ als auch in der Märchenverfilmung „Wasser des Lebens“ als Prinz zu sehen sein.