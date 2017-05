Alexandra Maria Lara: Karriere, Mann, Facebook - Die Schauspielerin im Faktencheck

Alexandra Maria Lara (© APress / imago)

Alexandra Maria Lara hat mit ihren 38 Jahren schon über 25 Jahre Kameraerfahrung. In dieser Zeit spielte sie in unzähligen Filmen und Serien mit und ist deshalb zurecht eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen. Zeit, die hübsche Brünette mal genauer unter die Lupe zu nehmen...

Alexandra Maria Lara (38) wurde die Schauspielerei quasi mit in die Wiege gelegt. Als Tochter eines Schauspiellehrers und ehemaligen Vize-Direktors des staatlichen Theaters in Bukarest gab sie bereits im jungen Alter von elf Jahren im Fernsehfilm „With Love, Rita“ ihr Debüt vor der Kamera. Von da an wartete eine steile Karriere auf Alexandra, die sie sogar bis nach Hollywood führte.

Alexandra Maria Lara: Sie stand schon mit Gerard Butler vor der Kamera

Mit 16 spielte sie die Titelrolle in der ZDF-Vorabendserie „Mensch, Pia!“ und legte damals ihren rumänischen Nachnamen ab: Aus Alexandra Plătăreanu wurde Alexandra Maria Lara. 2004 spielte Alexandra ihre wohl bekannteste Rolle, als sie Hitlers Sekretärin „Traudl Junge“ im deutschen Spielfilm „Der Untergang“ verkörperte. Doch nicht nur in Deutschland, sondern auch international hat es Alexandra geschafft! Sie stand schon mit Chris Hemsworth (33) in „Suite française – Melodie der Liebe“ und mit Gerard Butler (47) in „Geostorm“ vor der Kamera.

Bei Alexandra Maria Lara läuft es auch privat rund

Nicht nur beruflich, sondern auch privat schwimmt Alexandra oben auf. Seit 2009 ist sie mit dem britischen Schauspieler Sam Riley (37) verheiratet. Die beiden lernten sich im Jahr 2006 bei Dreharbeiten kennen und lieben und krönten ihre Liebe im Jahr 2014 mit ihrem gemeinsamen Sohn Ben (3). Im Interview mit „Bunte“ erklärte Alexandra 2015, dass die Familienplanung noch nicht unbedingt abgeschlossen sei, sie aber momentan ein perfektes Leben führe: „Wir haben uns so gewünscht überhaupt Eltern zu werden. Ich lasse mich gern überraschen von dem, was noch kommt. Aber schöner könnte es gerade nicht sein!“

Sie bleibt Social-Media-Abstinent

Wer so viel in der Öffentlichkeit steht wie Alexandra Maria Lara, scheint sein Privatleben sehr zu genießen. Sowohl auf Instagram, als auch auf Facebook hält sich die Schauspielerin bedeckt und hat keine offiziellen Accounts. Natürlich gibt es die ein- oder andere Fan-Seite für Alexandra, aber selbst posten ist scheinbar nichts für die 38-Jährige. Dafür kann man sie aber seit diesem Jahr in der Amazon-Serie „You Are Wanted“ an der Seite von Matthias Schweighöfer (36) bewundern - und das ist doch auch viel wert!