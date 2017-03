Alexander Klaws: So sexy ist seine Freundin Nadja

Alexander Klaws und seine Freundin Nadja Scheiwiller (© Future Image / imago)

Alexander Klaws könnte momentan wohl nicht glücklicher sein. Der ehemalige DSDS-Gewinner ist nicht nur als Musical-Darsteller sehr erfolgreich und am Samstag bei „Schlag den Star“ zu sehen, sondern hat auch privat mit Freundin Nadja Scheiwiller das große Glück gefunden. Dabei ist Alexander wirklich zu beneiden, denn seine Freundin ist nicht nur talentiert, sondern auch sehr sexy.

Alexander Klaws‘ (33) Leben hätte wohl nicht besser laufen können. Nach seinem Sieg in der ersten DSDS-Staffel war er nicht nur als Musiker erfolgreich, sondern baute sich darauf seine weitere Karriere auf. Es folgte die Rolle des „Tarzan“ in dem gleichnamigen Musical.

Dabei lässt er sich auch von kleinen Rückschlägen, wie dem erst kürzlich zugezogenen Hörsturz, nicht unterkriegen und macht ehrgeizig weiter. Unterstützt wird er dabei von seiner Freundin Nadja Scheiwiller. Die beiden sind seit 2011 ein Paar und ihre Liebesgeschichte gleicht dabei einem Märchen. Wie Alexander im Interview bei „Bettina und Bommes“ erzählt, hat er bei seiner Arbeit als „Tarzan“ seine „Jane“ kennengelernt. Nadja ist nämlich auch Musical-Darstellerin und war damals die Zweitbesetzung der weiblichen Hauptrolle der „Jane“.

Dabei muss sich Nadja nicht hinter ihrem berühmten Freund verstecken. Die gebürtige Schweizerin ist auch schon in zahlreichen Musicals aufgetreten und tritt nun wohl die wichtigste Rolle in ihrem Leben an: Die Rolle als Mutter. Anfang des Jahres wurden die beiden Musical-Darsteller nämlich Eltern eines kleinen Jungen und genießen nun die Zeit als Familie.