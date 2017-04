Alexander Honey Keen: Kind, Studium, Ex-Freundin

Alexander „Honey“ Keen hat einen Sohn (© STAR-MEDIA / imago)

Als Freund von GNTM-Siegerin Kim Hnizdo wurde Alexander Honey Keen bekannt. Doch wusstet ihr, dass Honey auch schon Papa ist und vorher erfolgreich studiert hat?

Durch seine provokanten Sprüche wurde Alexander Honey Keen (34) als Freund von GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo (20) bekannt. Der Kosename, welchen ihm seine heutige Ex-Freundin gab, ist nun schon zum zweiten Namen des 34-Jährigen geworden. Übrigens kamen auch noch nach der Trennung von seiner Ex Kim Hnizdo immer noch lobende Worte über Honey. So erklärte die hübsche Blondine Anfang des Jahres gegenüber der „Bunten“ zum Beispiel, dass sie ihren Ex für einen klugen Mann hält.

Alexander Honey Keen: Das hat er studiert

Dass er clever ist, hat Alexander Keen auch bereits durch seinen Lebenslauf bewiesen: Ein Business-Adminsitration-Studium in den Niederlanden, 18 Monate Studium an der Newcastle Business School in England sowie ein sechsmonatiges Praktikum in Madrid kann der smarte Ex-Dschungelcamper vorweisen. Durch seine Auslandsaufenthalte beherrscht der TV-Star auch fließend Spanisch und Niederländisch. Im Anschluss an sein Studium arbeitete Honey als Unternehmensberater, was er jedoch bedingt durch seine TV-Karriere aufgab.

Honey als Daddy

Neben seinen beruflichen Höhen hat der schlagfertige Publikumsliebling außerdem schon private Höhenflüge durch seine Hochzeit und die Geburt seines Sohnes unternommen. In einem Interview mit der „Bunten“ erklärte Honey, dass sein siebenjähriger Sohn ein Wunschkind war und er seinen Nachwuchs regelmäßig besucht, was sehr wichtig ist. Die Ehe mit seiner Ex-Frau und Mutter seines Kindes, die mit einer romantischen Hochzeit auf einer Burg begann, scheiterte allerdings nach vier gemeinsamen Jahren.

Wer hätte das gedacht? Honey als studierter Papa mit Karriere und Köpfchen. Oftmals steckt eben mehr hinter einer Fassade als man auf den ersten Blick erkennen kann...