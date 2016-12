Alan Thicke (†69): Offizielle Todesursache veröffentlicht

Alan Thicke starb im Alter von 69 Jahren (© Getty Images)

„Unser lautes Heim“-Star Alan Thicke starb ganz unerwartet am 13. Dezember. Es hieß, der Schauspieler sei an einem Herzinfarkt gestorben. Nun wurde die offizielle Todesursache geklärt.

Es war ein großer Schock, als bekannt wurde, dass Alan Thicke (†69) im Alter von 69 Jahren gestorben ist. Wie einige Medien berichteten, soll der Schauspieler während eines Eishockeyspieles einen Herzinfarkt erlitten haben. Nun wurde endlich die offizielle Todesursache preisgegeben.

Laut „Entertainment Tonight“, denen die offizielle Todesurkunde vorliegt, starb der Vater von Robin Thicke (39) an einer gerissenen Aorta. Die Ärzte haben noch alles versucht, um Alan zu retten, doch leider kam jede Hilfe zu spät. Am 20. Dezember wurde der „Fuller House“-Darsteller im Kreise der Familie und Freunde in Santa Barbara beigesetzt.