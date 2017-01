Alan Rickman: So großzügig war der „Harry Potter“-Star

Alan Rickman und Kate Winslet spielen gemeinsam im Film "Die Gärtnerin von Versailles" (© Getty Images)

Alan Rickman starb am 14. Januar vergangenen Jahres im Alter von nur 69 Jahren. Den meisten dürfte Rickman vor allem aufgrund seiner Rolle des „Severus Snape“ aus den „Harry Potter“-Filmen bekannt sein. Viele Fans werden sich wohl immer positiv an den Schauspieler zurückerinnern, genau wie seine Freunde und seine Familie. Kate Winslet (41), die gut mit Rickman befreundet war, veröffentlichte vor Kurzem einen Artikel in der „Entertainment Weekly“, mit dem sie an ihren viel zu früh verstorbenen Freund gedachte. So betonte Winslet vor allem die immense Großzügigkeit von Alan Rickman.

So gab sie an, dass der Darsteller ein Vermögen an verschiedene Charity-Organisationen und Bildungseinrichtungen spendete. Doch auch seine Freunde bekamen die Güte zu spüren. So schrieb Kate weiter über Alan: „Wenn es ein Wort gäbe, mit dem ich Al wirklich beschreiben könnte, wäre es ‚gütig‘. Er war so gütig. Wenn Al Essen ging und jemand anders versuchte, zu bezahlen, hatte er immer schon vorher dort angerufen oder seine Kreditkarte hinterlegt. Niemand bekam die Rechnung je zu sehen.“ Alan Rickman nutzte seine Bekanntheit dafür, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Als Erklärung gab er immer nur eines an, wie Kate weiter schreibt: „Er sagte einfach nur: ‚Ich habe zwei Worte für dich: Harry Potter!'“