„Adam sucht Eva“: Diese Kandidaten sollen dabei sein

Patricia Blanco wird bei „Adam sucht Eva“ mit dabei sein (© Spöttel Picture / imago)

Janni Hönscheid und Peer Kusmagk sind das perfekte Beispiel dafür, dass man in der Kuppel-Show „Adam sucht Eva“ tatsächlich die große Liebe finden kann. Jetzt geht das Format in die nächste Runde - und diese Stars werden mit dabei sein.

Auch wenn noch kein Starttermin veröffentlicht wurde, ist eines doch ganz sicher: Es wird wieder nackt bei RTL! In der Reality-Show „Adam sucht Eva“ suchen Promis ihre große Liebe - und das wie Gott sie schuf! Auf einer einsamen Insel in der Südsee sollen sich die Kandidaten näher kennenlernen und so den Mann oder die Frau fürs Leben finden. Dabei muss das Gegenüber allerdings nicht zwangsläufig auch prominent sein, denn es sind auch Otto-Normalbürger mit von der Partie.

Diese Stars lassen die Hüllen fallen

Laut „Bild“ sind in dieser Staffel folgende weibliche Stars mit dabei: Reality-TV-Star Patricia Blanco (46), Erotikmodel Djamila Rowe (50), „Promi Big Brother“-Teilnehmerin Natalia Osada (27), Ex-DSDS-Kandidatin Melody Haase (23) und Entertainerin Désirée Nick (60).

Natürlich ziehen aber auch einige männliche Promis blank: Rocker Martin Kesici (44), Millionär Bastian Yotta (40) und Kitesurfer Marius Hoppe (24).

Für ihr Nackedei-Dasein wurden die Promis nicht nur mit Liebe, sondern auch mit Geld entlohnt: Zwischen 30.000 und 100.000 Euro sollen die Gagen der Stars betragen. Ob die Spekulationen stimmen, wird man wohl erst in einigen Wochen sehen. RTL war am Sonntag von unserer Redaktion für ein Statement nicht zu erreichen.