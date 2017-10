„Adam sucht Eva“: Das sind ersten offiziellen Kandidaten

Patricia Blanco zeigt ihren Sixpack (© Getty Images)

Das Warten hat ein Ende! RTL gab nun die ersten drei prominenten Kandidaten von „Adam sucht Eva“ bekannt. Die Kandidaten sind keine Neulinge im Reality-TV!

Nach langen Spekulationen stehen nur die ersten drei offiziellen Promi-Kandidaten der Nackt-Kuppel-Show „Adam sucht Eva“ fest. Wie RTL bekanntgab, treten Patricia Blanco (46), Timur Ülker (28) und Melody Haase (23) die Reise auf die auf die „Insel der Versuchung“ an. Die Teilnahme von Patricia Blanco kommt nicht wirklich überraschend, schließlich wurde sich durch ihre Teilnahme an „Big Brother“ und dem Dschungelcamp berühmt. Nach ihrer Zeit in Australien speckte die Tochter von Roberto Blanco (80) ordentlich ab und nahm weitere Änderungen an ihrem Äußeren vor, nun kann sie mit ihrem neuen sexy Körper bei „Adam sucht Eva“ glänzen.

Darüber dass Sängerin Melody Haase für die Show blankziehen wird, wurde schon länger spekuliert. Nicht zuletzt deswegen, da sie mit ihren Schönheits-OPs für Schlagzeilen sorgte. Laut eigenen Angaben ließ sie sich eine „Designer-Vagina“ machen, wie RTL berichtet. Die 23-Jährige wurde durch ihre Teilnahme an der elften Staffel von DSDS bekannt. Der dritte im Bunde ist der aus „Köln 50667“ bekannte Schauspieler und Sänger Timur Ülker. Laut RTL ist Timur seit einem dreiviertel Jahr Single und will der Liebe jetzt eine neue Chance geben. Bereits Janni Hönnscheid (27) und Peer Kusmagk (42) fanden bei der letzten Staffel die große Liebe.

Die neue Staffel von „Adam sucht Eva“ seht ihr ab dem 11. November um 22.15 Uhr auf RTL.