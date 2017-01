Academy gibt falsche Oscar-Nominierte auf der Webseite bekannt

Amy Adams bei den Oscars 2014 (© Getty Images)

Gestern wurden die Nominierten der 89. Oscar-Verleihung bekanntgegeben. Der Academy unterlief bei der Bekanntgabe jedoch ein großer Fehler: So wurden auf der Webseite der Academy falsche Namen veröffentlicht!

Einen Oscar zu gewinnen, ist für jeden, der in der Filmbranche tätig ist, wohl der größte Traum! Gestern wurden die Nominierungen der 89. Oscar-Verleihung bekanntgegeben. Aufsehen erregte dabei nicht nur der Film „La La Land“, der mit unglaublichen 14 Nominierungen ins Rennen geht, sondern auch die Academy selbst, die auf ihrer Webseite falsche Oscar-Nominierte bekanntgab. So war Amy Adams (42) in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin in der Liste zu finden, was ein Fehler war. An ihre Stelle trat später Ruth Negga (35) mit dem Film „Christina Noble“. Auch Tom Hanks (60) wurde irrtümlich aufgelistet. So war er unter den Nominierten in der Kategorie Bester Hauptdarsteller zu finden. Besonders traurig: Amy Adams und Tom Hanks galten für ihre Filme „Arrival“ und „Sully“ tatsächlich lange als Oscar-Anwärter, am Schluss hat es jedoch nicht für eine Nominierung gereicht.

Der Sender ABC, der für die Oscar-Webseite verantwortlich ist, entschuldigte sich für den brisanten Fehler: „Die von der Academy auf Twitter verkündeten Nominierten sind korrekt. Wir entschuldigen uns bei der Academy, der Presse und den Fans für die entstandene Verwirrung.“

