„About a Boy“: So sieht Nicholas Hoult heute aus

Hugh Grant und Nicholas Hoult spielten in „About a Boy" Seite an Seite

Hättet ihr ihn wiedererkannt? „About a Boy“-Star Nicholas Hoult hat sich gemacht. In Hollywood ist der Brite mit den strahlend blauen Augen inzwischen eine feste Größe.

Dieses Jahr wird der Kultfilm „About a Boy“ 15 Jahre alt. Hugh Grant (56) und Toni Collette (44), die damals zwei der Hauptrollen übernahmen, haben inzwischen wohl das ein oder andere Fältchen mehr vorzuweisen, aber auch Nicholas Hoult (27), der damals den 12-jährigen Jungen „Marcus“ mimte, hat sich verändert.

Aus dem süßen Jungen mit den auffällig blauen Augen ist ein Mann geworden – und auch ein Schauspieler mit Hollywood-Qualitäten. Nach seiner Rolle in „About a Boy“ konnte der Brite unter anderem in Tom Fords (55) Regiedebüt „A Single Man“ sowie in mehreren Teilen aus Marvells „X-Men“-Reihe mitwirken. Auch mit Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (41) durfte der 27-Jährige im Blockbuster „Mad Max: Fury Road“ schon zusammenarbeiten.

In Sachen Liebe lief es für den Schauspieler nicht ganz so gut! Nicholas Hoult war mit „Silver Linings“-Star Jennifer Lawrence (26) liiert, die er bei den Dreharbeiten zum Film „X-Men – Erste Entscheidung“ kennenlernte - leider hielt die Beziehung nur drei Jahre. Momentan soll Nicholas Single sein.