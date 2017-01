„50 Shades Darker“: Neuer Trailer veröffentlicht

Dakota Johnson und Jamie Dornan sorgen auch in „50 Shades Darker“ für heiße Szenen (© Getty Images)

Fans haben lange darauf gewartet. Am 9. Februar ist es endlich soweit. Der zweite Teil von „50 Shades of Grey“ kommt endlich in die Kinos. Nun wurde der offizielle Trailer von „50 Shades Darker“ veröffentlicht und es verspricht wieder heiß zwischen „Anastasia Steele“ und „Christian Grey“ zu werden.

Endlich ist es soweit: Der erst offizielle Trailer von „50 Shades Darker“ wurde veröffentlicht. Während des Finales des US-„Bachelors“ war die heiße Vorschau im Fernsehen zu sehen. Und es scheint so, als würde es auch im zweiten Teil von „50 Shades of Grey“ heiß hergehen. „Anastasia Steele“ (Dakota Johnson, 27) und „Christian Grey“ (Jamie Dornan, 34) nähern sich wieder an und „Christian“ will seine „Anastasia“ zurückgewinnen. Natürlich wird es auch in diesem Teil wieder sexy Szenen zwischen der schüchternen Studentin und dem harten Geschäftsmann geben. „50 Shades Darker“ kommt am 9. Februar in die deutschen Kinos.