5 schnelle Fakten über die Oscars 2017 - Musik-Acts, Rekorde, Goodie Bag

Leonardo DiCaprio (© Getty Images)

Die Nominierten sind bereit und am 26. Februar findet sie endlich statt - die Nacht der Oscar-Verleihungen! Moderator, Rekorde und musikalische Highlights der diesjährigen Oscars haben wir für euch zusammengefasst.

In wenigen Tagen ist es endlich wieder soweit: Wenn die 89. Verleihung der Oscars im Dolby Theater in Los Angeles stattfindet, erscheint die Crème de la Crème der Hollywoods-Stars auf dem roten Teppich und hofft auf einen der begehrten Goldjungen – und das sind die wichtigsten Fakten über die Oscar-Verleihung 2017.

Oscars 2017: Das ist der Moderator

Komiker Jimmy Kimmel (49) hat dieses Jahr die große Ehre durch die Nacht der Oscars zu führen. Der US-amerikanische Komödiant verriet gegenüber „The Warp“: „Ich habe wahnsinnige Angst, mich zu blamieren!“ Er tritt mit seiner Moderation in die großen Fußstapfen von Moderatorin Ellen DeGeneres (59), Publikumsliebling Robin Williams (63) oder Hollywood-Star Whoopi Goldberg (61).

Doch ganz alleine wird der Talkshow-Moderator nicht auf der Bühne sein, denn wie immer wird er von einigen Laudatoren unterstützt. Neben Leonardo DiCaprio (42), Dwayne Johnson (44) und Charlize Theron (41) wird auch Emma Stone (28), die selbst in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin nominiert ist, bei der Übergabe der Goldjungen mithelfen.

„La La Land“: Dieser Film bricht Rekorde

Regisseur Damien Chazelle (32) landete mit seinem Film einen Volltreffer: „La La Land“ ist für stolze 14 Oscars nominiert. Das haben in der Geschichte der Oscars bisher nur das Spielfilmdrama „Titanic“ und „Alles über Eva“ geschafft.

Einen absoluten Rekord hält Hollywood-Legende Meryl Streep (67), die mit ihrer 20. Oscar-Nominierung (Beste Hauptdarstellerin in „Florence Foster Jenkins“) die meistnominierte Schauspielerin aller Zeiten ist.

Der deutsche Film „Toni Erdmann“ ist nominiert

Auch in Deutschland gibt es Grund zum Mitfiebern: „Toni Erdmann“ ist in der Kategorie Bester Fremdsprachiger Film nominiert. Außerdem soll auch schon die Hollywood-Neuverfilmung des Dramas von „Paramount Pictures“ geplant sein, das berichtet „Variety“. In der Hauptrolle soll Jack Nicholson (79), der seit 2010 in keinem Film mehr mitgespielt hat, sein Comeback feiern. Für die Rolle der Tochter sei Schauspielerin Kristen Wiig (43) im Gespräch.

Die extravaganten Oscar-Geschenktüten

Seit Jahren werden nicht nur die ausgezeichneten, sondern schon die nominierten Schauspieler mit Geschenken überhäuft. Laut „Daily Mail“ wurden die Stars mit einem Hawaii-Urlaub und einer Reise zur „Lost Coast Ranch“ in Kalifornien beschenkt. Dazu kam ein 10-Jahres-Vorrat an Make-up oder kostenloses Fitness-Training mit Personaltrainern. Insgesamt sollen die Goodie Bags einen Wert von rund 188.000 Euro haben.

Musikalische Höhepunkte der Oscar-Verleihung

Neben den Oscar-Nominierten Justin Timberlake (36), Sting (65) und Lin-Manuel Miranda (37) wird auch „La La Land“-Darsteller und Superstar John Legend (38) im Dolby Theater performen, das teilte die Akademie am vergangenen Freitag mit. Damit dürfte auch musikalisch für einige Highlights gesorgt sein.