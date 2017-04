25-jähriges Jubiläum: GZSZ kommt zur Primetime

„GZSZ" 25. Jubiläum (© Philipp Rathmer / RTL)

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist die am längsten bestehende Daily-Soap im deutschen Fernsehen. Seit 1992 können wir das Leben der Protagonisten fünfmal die Woche auf RTL verfolgen. Jetzt darf anlässlich des Serien-Jubiläums wieder gefeiert werden in Köln.

Stolze 25 Jahre wird das RTL-Urgestein GZSZ am 11. Mai 2017. Die Daily-Soap hat sich zu einem echten Quotengaranten für den Privatsender RTL gemausert. Und dafür wird die Serie jetzt wieder einmal belohnt. Mit einer Folge in Spielfilmlänge bis in die Primetime hinein und einem nachfolgenden Special zur Serie am Mittwoch, den 17. Mai 2017.

Bereits im vergangenen Jahr lief eine solche Folge in Spielfilmlänge zur Feier der 6.000 Folge. Diese konnte mit 4,02 Millionen Zuschauern die höchsten Einschaltquoten des gesamten Jahres verbuchen. Der Kölner Marktführer unter den privaten Fernsehsendern rechnet erneut mit derart guten Quoten. Kein Wunder also, dass die Jubiläumsfolge die exzellente und begehrte Sendezeit von 19.40 Uhr bis 21.35 Uhr erhält. Anschließend nimmt RTL die Zuschauer noch mit hinter die Kulissen und zeigt, was sich auf der anderen Seite der Kultserien-Kameras abspielt.